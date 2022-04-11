70 milyon doz aşı depolarda kaldı

Haberin Devamı

Spiegel dergisinde yer alan habere göre, ilk dönemde bulunamayan koronavirüs aşıları şimdilerde depolarda kullanılmayı bekliyor. Birlik Partileri’nin konuyla ilgili soru önergesi üzerine açıklama yapan Federal Sağlık Bakanlığı, 21 Mart tarihi itibarıyla toplam 70 milyon aşı bulunduğunu bildirdi. Aşıların 27.4 milyonu BioNTech, 40.2 milyonu Moderna, 1.3 milyonu Johnson&Johnson, 700 bini ise Novavax. Günlük aşı tüketiminin 34 bin doz kadar olduğu Almanya’da, fazla ihtiyaç duyulmadığı belirtilen aşıların çoğunun son kullanma tarihinin yakın zamanda sona ereceği belirtildi. Bağımsız kuruluşların yaptığı sayımlar sonrasında 4 Nisan’da verilen rakamlara göre ise Almanya genelinde BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson ve Novavax olmak üzere toplam 77 milyon doz aşı bulunuyor.

CDU/CSU, aşı siparişiyle ilgili Sağlık Bakanlığı’na uyarıda bulunurken, Sağlık Bakanlığı’nın ise koronavirüs aşılarının son kullanma tarihinin uzatılması için üretici kuruluşlara başvuruda bulunduğu ifade edildi. Bakanlık açıklamasına göre, başvuruyu değerlendiren BioNTech/Pfizer, 6 ay olan kullanma ömrünü 9 aya, Moderna da 7 ay olan kullanma süresini 9 aya yükseltti. Aşı kullanma süresinin daha fazla uzatılabilmesi için çalışmalar yapıldığı kaydedildi. Almanya’nın 2021 ve 2023 yılları arasında 375 milyonu BioNTech olmak üzere toplam 677 milyon doz aşı siparişi verdiği bildirildi.