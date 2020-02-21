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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA-ABACA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 11:17,Son Güncelleme:/

70. Berlin Film Festivali başladı

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70. Berlin Film Festivali başladı
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Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 70. Uluslararası Berlin Festivali (Berlinale) Kanadalı yönetmen Phlippe Falardeau’nun ‘My Salinger Year’ filmiyle gösterimiyle başladı. Festivalin galasında Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı.

BERLINALE’de yarışan filmlerin gösterildiği Berlinale Palast’ta düzenlenen gala öncesinde yönetmen Falardeau, ‘My Salinger Year’ filminin oyuncuları ve Berlinale Jüri Başkanı İngiliz aktör Jeremy Irons ile çok sayıda tanınmış isim kırmızı halıda yürüdü. Gala sırasında, Almanya’nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

70. Berlin Film Festivali başladı
18 FİLM ‘ALTIN AYI’ İÇİN YARIŞACAK
Festivalde bu yıl 71 ülkeden yaklaşık 340 film gösterilecek. Yarışma bölümünde de 18 ülkeden 18 film ‘Altın Ayı’ için yarışacak. Festivalde ödüller 29 Şubat’ta sahiplerini bulacak. 

70. Berlin Film Festivali başladı

70. Berlin Film Festivali başladı

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