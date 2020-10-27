7 yılda Almanya’dan 1250 kişi terör örgütlerine katıldı

ALMANYA için Alternatif Partisi’nin (AfD) Federal Meclis Grubu’nun Meclis’e sunduğu soru önergesini cevaplandıran federal hükümet, 2013 yılından bugüne kadar Almanya’dan bölücü terör örgütü PKK/YPG saflarına 188, terör örgütü DEAŞ ile diğerlerinin saflarına da 1070 kişinin katıldığını açıkladı. Federal hükümetin elindeki verilere göre terör örgütü DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin saflarından savaştıktan sonra tekrar Almanya’ya dönenler de oldu. Buna göre son yıllarda toplam 355 DEAŞ’lı Almanya’ya döndü. İstihbarat ve emniyet birimlerinin değerlendirmelerine göre dönenlerin 91’i tehlikeli olarak sınıflandırılıyor ve bunlar istihbarat birimlerince izleniliyor.

İSTİHBARAT TAKİPTE

Tehlikeli olmamakla birlikte hâlâ DEAŞ ile bağlantılı olanların sayısı ise 66. DEAŞ saflarında savaşarak ölenlerin sayısını 266 olarak açıklayan hükümet, 28 Eylül 2020 tarihi itibariyle Suriye, Türkiye, Irak ve Yunanistan’da cezaevinde tutulan DEAŞ’lı sayısını da 126 olarak açıkladı. Yine son yıllarda PKK’dan ayrılıp dönenlerin de olduğu bilgisini cevabında yer veren hükümet, dönen PKK’lı sayısını 108 olarak belirtti. Almanya’dan PKK saflarına katılanlar arasında çatışmalarda ölenlerin sayısı ise 23. Hükümet, Almanya’dan terör örgütü saflarına katıldıktan sonra yakalanıp cezaevinde tutuklu veya hükümlü durumunda olan PKK’lı sayısı hakkında bilgilerinin olmadığını da kaydetti. Almanya’ya dönenler arasında üç PKK’lı tehlike arz ettiği gerekçesiyle güvenlik birimlerince izleniyor.