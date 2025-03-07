7 yaşındaki çocuk ölmüştü... Kamyon şoförü hızlı gitmiş!

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Uzmanların araçta yaptıkları incelemelere göre, 3.5 tonun üzerinde olan araçların dönüş noktasında en fazla saatte 7 km. hız yapmaları öngörüldüğü halde, çöp kamyonu sürücüsünün o anda 18 km. hız yaptığı ortaya çıktı. Aynı zamanda çöp kamyonunda elektronik dönüş asistanı bulunmadığı da belirlendi. İlkokul çocuğunun ölümüne yol açan çöp kamyonunun 25 yaşındaki şoförünün suçlu olup olmadığıyla ilgili polisin ve savcılığın sürdürdüğü soruşturmanın devam ettiği açıklandı. Şoför hakkında kazadan hemen sonra suç duyurusunda bulunulduğu da belirtildi. Öte yandan yaşamını yitiren çocuğun arkadaşlarının aileleri tarafından başlatılan yardım kampanyasına yoğun ilgi oldu. Şimdiye kadar 65 bin Euro bağış toplandı.