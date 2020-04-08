7 bin nüfuslu kasabada 48 kişi öldü! 1131 kişi...

BİN 131 kişinin virüse yakalandığı kent kâbusu yaşarken, nüfusa oranla vaka sayısının bu kadar çok olmasının, salgına rağmen 7 Mart’ta Mitterteich ilçesinde düzenlenen bira festivalinden kaynaklanabileceği belirtiliyor. Bavyera’nın mütevazı kasabası olarak bilinen Mitterteich, Almanya’da ilk sokağa çıkma yasağı getirilen yerleşim yeri olmuştu.