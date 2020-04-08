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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 08.04.2020 - 11:40,Son Güncelleme:/

7 bin nüfuslu kasabada 48 kişi öldü! 1131 kişi...

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7 bin nüfuslu kasabada 48 kişi öldü! 1131 kişi...
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Bavyera Eyaleti’nin Oberpfalz bölgesindeki Tirschenreuth’a bağlı 7 bin nüfuslu Mitterteich kasabasında, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 oldu. Böylece, vakaların nüfus oranına göre Tirschenreuth, Almanya’nın koronavirüsten en çok etkilenen kenti oldu.

BİN 131 kişinin virüse yakalandığı kent kâbusu yaşarken, nüfusa oranla vaka sayısının bu kadar çok olmasının, salgına rağmen 7 Mart’ta Mitterteich ilçesinde düzenlenen bira festivalinden kaynaklanabileceği belirtiliyor. Bavyera’nın mütevazı kasabası olarak bilinen Mitterteich, Almanya’da ilk sokağa çıkma yasağı getirilen yerleşim yeri olmuştu.

 

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