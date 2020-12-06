7 milyondan fazla kişi pazar günleri de çalışıyor
Almanya’da her beş çalışandan biri ayda en az bir kez de olsa pazar günü veya tatil ile bayramlarda işe gidiyor. 2019 yılında 38 milyon 300 bin çalışandan yaklaşık 7 milyon 200 bini her ay en az bir pazar mesai yaptı. 1 milyon 400 bin çalışan ise düzenli olarak her ay tatil ve pazar günlerinde çalıştı.
3 milyon 400 bin çalışan ise ayda iki pazar veya bayram günü mesai yapmak zorunda kaldı. Erkeklere göre pazar ve tatil günlerinde çalışan kadınların oranı daha yüksek. Pazar günü dinlenmek yerine mesai yapan kadınlar arasında eyalete göre de farklılıklar gösteriyor. Doğu eyaletlerinde her 10 kadın çalışandan biri ayda en az iki pazar günü işinin başında yer aldı. Mecklenburg Vorpommern eyaletinde ise her dört kadın çalışandan biri pazar günleri düzenli olarak işe gidiyor.
‘SOSYAL İHTİYAÇLAR TİCARETTEN DAHA ÖNEMLİ’
Pazar ve tatil günlerinde mesai yapılmasını eleştiren Sol Parti Federal Meclis Parti Grubu Başkanvekili Susanne Ferschl, belli sektörlerde pazar ve tatil günlerinde mesai yapılmasının anlaşılır olduğunu belirtirken “Hastanelerde ve demir yollarında pazar ve tatil ile bayram günlerinde mesai yapılır. Ancak mağazalarda veya diğer satış alanlarında pazar ve tatil günlerinde çalışılması kabul edilemez. İnsanların sosyal ihtiyaçları ve sağlığı ticaretten daha önemli” dedi.
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