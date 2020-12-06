7 milyondan fazla kişi pazar günleri de çalışıyor

3 milyon 400 bin çalışan ise ayda iki pazar veya bayram günü mesai yapmak zorunda kaldı. Erkeklere göre pazar ve tatil günlerinde çalışan kadınların oranı daha yüksek. Pazar günü dinlenmek yerine mesai yapan kadınlar arasında eyalete göre de farklılıklar gösteriyor. Doğu eyaletlerinde her 10 kadın çalışandan biri ayda en az iki pazar günü işinin başında yer aldı. Mecklenburg Vorpommern eyaletinde ise her dört kadın çalışandan biri pazar günleri düzenli olarak işe gidiyor.

‘SOSYAL İHTİYAÇLAR TİCARETTEN DAHA ÖNEMLİ’

Pazar ve tatil günlerinde mesai yapılmasını eleştiren Sol Parti Federal Meclis Parti Grubu Başkanvekili Susanne Ferschl, belli sektörlerde pazar ve tatil günlerinde mesai yapılmasının anlaşılır olduğunu belirtirken “Hastanelerde ve demir yollarında pazar ve tatil ile bayram günlerinde mesai yapılır. Ancak mağazalarda veya diğer satış alanlarında pazar ve tatil günlerinde çalışılması kabul edilemez. İnsanların sosyal ihtiyaçları ve sağlığı ticaretten daha önemli” dedi.