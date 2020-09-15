‘7 milyar insan için 14 milyar doz aşı lazım’

KONUYLA ilgili Bild gazetesine konuşan Gates, “2021 yılının ilk çeyreğinde üç veya dört aşının onaylanmasını bekliyorum. Aşı üretilecek ve kullanılmaya başlanacak. 7 milyar insana aşıyı ulaştırmak için 14 milyar doz aşıya ihtiyacımız var” dedi. Adının komplo teorileriyle anılmasına da değinen Gates, şunları söyledi: “Hayat kurtarmakla ilgileniyoruz. İçinde bulunduğumuz yeni aşılama çalışmaları sayesinde on milyonlarca insanı kurtarmaktan gurur duyacağız. Şimdi kimileri ‘aşılar hastalığa neden olur’ diyorlar. Ya da çabalarımızın arkasında kötü niyet arıyorlar. Bu çılgın fikirler sosyal medyada gerçeklerden daha hızlı yayılıyor. Adımın bu komplo teorileriyle anılmasına şaşırdım. Pandemiyle ilgili yanlış bilgi ve yalan haberler çıkıyor. Bir anlamda komik de buluyorum. Ama ciddiye almalıyım. Çünkü bu durum, insanların hastalığa inanmadıkları, maske takmadıkları veya aşı çıktığında aşı yaptırmayarak başkalarını korumak istemedikleri anlamına gelebilir. Böyle bir şeyin bizi yanlış yöne götüreceğinden endişeleniyorum. Bir pandeminin ortasındayız ve gerçeklerle yüzleşmek her zamankinden daha önemli.”





‘BABAMA SARILMIYORUM’

Virüsün bir kişi için çok büyük tehlike arz etmediğini ancak toplum için büyük risk taşıdığını söyleyen Gates, insanlar arasındaki temasın düşürülmesinin öneminin altını çizdi. Kendisinin ve ailesinin de çok dikkatli davrandığını belirten Gates, “Babama karşı aşırı itina gösteriyoruz. Çünkü ileri yaşlar için büyük tehlike taşıyan hastalık öldürücü olabilir. Babama kimsenin yaklaşmasına izin vermiyoruz. Aile içinde biz birbirimize sarılıyoruz. Aile dışındakilere ve özellikle de babama sarılmıyorum” dedi.