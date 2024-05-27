Açılış öncesi son kermes

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İSLAM Toplumu Milli Görüş’e (IGMG) ait Brühl Camii’nin 4 bin metre karelik avlusuna 151 araçlık park yerine yağmur sularını emici kilitli taş döşenecek. Hafta sonu yapılan hayır çarşısı etkinliğine katılan binlerce kişi, sıcak lahmacundan çeşitli mangal yiyeceklerine, tatlılardan çocuklara yönelik pomes dondurma Hüpfburg’a kadar zengin bir etkinlik buldu. Hayır çarşısında ev yapımı mantı, içli köfte ve tatlılar ilgi görürken, çocuklara yönelik çeşitli yarışmalar ve farklı çekilişlerle program zenginleştirildi.





MADDİ DESTEK MEMNUN ETTİ

Brühl Belediye Başkanı Dieter Freitag ve Bergheim Belediye Meclisi Üyeleri ile çok sayıda Alman komşular da hayır çarşısını ziyaret ederek katkı sağladı. Bir iş insanı çekilişler için cami inşaatına Cabrio otomobili hediye etti. Brühl Camii Başkanı Mehmet Kara hayır kermesinde başta kadınlar ve gençlik teşkilatı çalışanları olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Kara, Brühl ve çevresinden gelen vatandaşlara kardeş teşkilatlardaki başta Wesselik DİTİB ve diğer derneklere Brühl Camii’nin bağlı olduğu IGMG Köln Bölge Başkanı idarecileri ve Köln bölgesine bağlı yaklaşık 30 cemiyet üyeleri ve idarecilerine katılımları için teşekkür etti. Yaklaşık bir aydır hazırlık yapılan hayır çarşısında elde edilen maddi destek cami için kullanılacak.

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