×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Açılış öncesi son kermes

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Brühl Camii#AVRUPADAN HABERLER
Açılış öncesi son kermes
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 12:16

Almanya’nın Brühl kentinde 8.5 dönüm arsa üzerine yapılan 7 Kubbeli Brühl Camii hayır kermesi düzenledi. Kredi kullanmadan 5.5 milyon Euro’ya mal olan caminin yönetimi, bahçe ve çevre düzenleme maliyetleri için son bir hamle yaptı.

Haberin Devamı

İSLAM Toplumu Milli Görüş’e (IGMG) ait Brühl Camii’nin 4 bin metre karelik avlusuna 151 araçlık park yerine yağmur sularını emici kilitli taş döşenecek. Hafta sonu yapılan hayır çarşısı etkinliğine katılan binlerce kişi, sıcak lahmacundan çeşitli mangal yiyeceklerine, tatlılardan çocuklara yönelik pomes dondurma Hüpfburg’a kadar zengin bir etkinlik buldu. Hayır çarşısında ev yapımı mantı, içli köfte ve tatlılar ilgi görürken, çocuklara yönelik çeşitli yarışmalar ve farklı çekilişlerle program zenginleştirildi.

Açılış öncesi son kermes

MADDİ DESTEK MEMNUN ETTİ
Brühl Belediye Başkanı Dieter Freitag ve Bergheim Belediye Meclisi Üyeleri ile çok sayıda Alman komşular da hayır çarşısını ziyaret ederek katkı sağladı. Bir iş insanı çekilişler için cami inşaatına Cabrio otomobili hediye etti. Brühl Camii Başkanı Mehmet Kara hayır kermesinde başta kadınlar ve gençlik teşkilatı çalışanları olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Kara, Brühl ve çevresinden gelen vatandaşlara kardeş teşkilatlardaki başta Wesselik DİTİB ve diğer derneklere Brühl Camii’nin bağlı olduğu IGMG Köln Bölge Başkanı idarecileri ve Köln bölgesine bağlı yaklaşık 30 cemiyet üyeleri ve idarecilerine katılımları için teşekkür etti. Yaklaşık bir aydır hazırlık yapılan hayır çarşısında elde edilen maddi destek cami için kullanılacak.

Haberin Devamı

Açılış öncesi son kermes

Açılış öncesi son kermes

Açılış öncesi son kermes

Açılış öncesi son kermes

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Brühl Camii#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!