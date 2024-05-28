7. Kıbrıs Türk Kültür Festivali başlıyor

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20 üyesi olan İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA) tarafından organize edilen Festival 30 Haziran Pazar günü saat 11.00’de Enfield, Donkey Lane’de gerçekleşecek. Festivalde, ünlü popcu Eylem, Kıbrıs’ın efsane rock grubu Grubu S.O.S. ve sürpriz sanatçılar sahne alacak. Festival kapsamında okul öğrencileri folklör ve geleneksel halk oyunları sergileyecek. Her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen festivali bu yıl da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel’in ziyaret edecek. Festivalle ilgili Konsey Başkanı Kenan Nafi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “2017 yılından beri Kuzey Londra’da konsey tarafından düzenlenen ve gelenekselleşen Kıbrıs Türk Kültür Festivali 30 Haziran Pazar günü Enfield, Donkey Lane’de gerçekleşecek.”

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KARAR KOMİTESİ’NDE KİMLER VAR?

Festival komitesi, tüm hızıyla hazırlıklarına devam ederken, Grup Ayna, Eylem ve Grup S.O.S başta olmak üzere, birçok sanatçı ve DJ’in katılımları yanında, birbirinden lezzetli geleneksel yemekler, geleneksel el sanatlarımız, folklörümüz, milli, dini ve kültürel değerlerimizi yerli ve yabancı misafirleriyle buluşturarak unutulmaz hatıralar yaşatmayı planlıyor. Kıbrıs Türk Kültür Festivali, sadece kültürel mirasımızı kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda İngiltere’deki Kıbrıs Türk toplumunun bir araya gelmesini sağlayarak birlik ve dayanışma duygularını da pekiştiriyor. Bu kültür dolu festivale katılmak istiyorsanız, biletlerinizi konsey, dernek ve okullarından veya online olarak temin edebilirsiniz.” Geleneksel müzik, dans, yemek ve sanat dolu festivalin Karar Komitesi’nde Behiye Karaman, Süheyla Kemal, Selen Mehmet, Halil İzzet, Kenan Nafi, Toni Fays ve Duygu Tağmaç görev yapıyor. Festivalde Metropolitan Türk Polis Derneği’nin de stant açması bekleniyor.