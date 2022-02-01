7 haftada 2.5 milyar euroluk silah sattılar

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ALMAN Haber Ajansı’nın (dpa) hükümet çevrelerinden edinilen bilgilere dayanarak verdiği haberinde, izin verilen silah ihracatının yüzde 99.9’unun Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere NATO müttefikleri ve Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda gibi müttefiklerle aynı konumdaki ülkelere dönük olduğu yer aldı. Yalnız Hollanda’ya 1.79 milyar euro değerinde mermi satışına izin verildiği belirtildi. Avustralya’ya 207.6 milyon, ABD’ye 60.5 milyon, İngiltere’ye de 37.1 milyon euro değerinde silah ihracatına onay verildiğine dikkat çekildi.

Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) ile SPD’den oluşan ‘büyük koalisyon hükümeti’ geçen yıl 9.35 milyar euro silah ihracatına onay vermişti. Özellikle de Yemen ve Libya’daki iç savaşlara taraf olan Mısır’a 4.35 milyar euro değerinde silah satışına izin verilmesi eleştirilere yol açmıştı. Federal Ekonomi Bakanlığı bünyesinde silah ihracatından sorumlu Müsteşar Sven Giegold’un yeni hükümetin ‘üçüncü ülkelere’ savaş silahı satışına izin vermediği yolundaki açıklaması da dpa’nın haberinde yer aldı.