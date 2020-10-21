7 gollü maçta kazanan Münih Türkgücü!

Almanya’da yaşayan gurbetçi Türklerin gururu Münih Türkgücü (Türkgücü München) ligde bir galibiyet daha aldı.

Karşılaşmada gol perdesini 10.dakikada Boere penaltı vuruşu ile açtı.

Kıyasıya geçen dakikalar sonra bu kez yine Türkgücü 26.dakikada Sorge ile gol attı ancak kendi kalesine ve durum 1-1 oldu. 28.dakikada Erhardt bu böyle olmaz der gibi durumu 2-1 yaptı. 51.dakikada bu kez sahneye Türkgücü takımının golcü oyuncusu çıktı ve skoru 3-1 yapan golü attı. 4 dakika geçmiştiki bu kez Velagiç yanlışlıkla topu Türkgücü ağlarına gönderdi ve durum 3-2 oldu. Hemen 2 dakika sonra rakip Lübeck takımından Röser skoru 3-3 yaptı. Maç artık öyle bir hal aldı ki, iki takımda sürekli ataklar yapmaya başladı. Ancak, daha usta oynayan Türkgücü Münih takımı 68.dakikada Gabriele ile penaltıdan gole kavuştu ve skoru 4-3 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Türkgücü Münih takımı sahadan 4-3 galip ayrıldı. Türkgücü, bu sonuçlarla ligin en golcü takımı oldu. Türkgücü, ligin en golcü takımı konumunda iken 9 puanla ligin dokuzuncu sırasında yer aldı. Münih Türkgücü, Almanya’nın üçüncü liginde top koştururken, şu anda attığı 13 golle ligin en çok gol atan takımı konumunda.