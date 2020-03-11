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Avrupa
AA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 13:32,Son Güncelleme:/

7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ertelendi

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7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ertelendi
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Bu yıl 20-29 Mart’ta gerçekleştirilmesi planlanan ‘7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’, Avrupa ülkelerinde de koronavirüs vakalarının artması sebebiyle 5-15 Haziran’da ertelendiği duyuruldu.

7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ertelendiTİYATRO Frankfurt tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) destekleriyle 20-29 Mart’ta gerçekleştirilmesi planlanan ‘7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’ ertelendi. Tiyatro Frankfurt’tan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu himayesinde düzenlenen festivalin, koronavirüsün Avrupa’da da hızla yayılması nedeniyle 5-15 Haziran’da gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Başkanı ve Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüs nedeniyle festivali erteleme kararı aldıklarını bildirdi.

‘HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK’
Kellecioğlu, festival için ekip olarak bir yıldır emek verdiklerini ve tüm hazırlıkları tamamladıklarını aktararak, şunları kaydetti: “Festival coşkusunu yaşamak için gün sayarken böylesi bir kararı almak bizim için de çok kolay olmadı. Gerekli hassasiyetleri ortaya koymamız gerekiyordu. Bu yüzden festivalde sanatçılarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini riske sokacak hiçbir şeyi yapmama kararı aldık. Her şeyin başı sağlık. İnsan hayatından daha kıymetli hiçbir şey yok. Bu nedenle mevcut tarihte gerçekleştirilmesi planlanan festivalimizi ileri bir tarih olan 5-15 Haziran’a ertelemeyi uygun gördük.” Festival programında bir değişiklik olması durumunda festivalin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapılacak.

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