7 Ekim’de Berlin’de iki gösteri

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HAMAS’ın saldırısı sırasında yaşamını yitirenleri ve hâlâ bırakılmayan rehineleri anmak için Berlin’deki tarihi Brandenburg Kapısı önüne dün öğleden sonra dev bir İsrail bayrağı yerleştirildi. Akşama doğru da aynı yerde “Hamas’ın İsraillilere ve Filistinlilere giriştiği saldırılara karşı birlikte. Rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze’de Hamas hakimiyetine son verilmesi için” sloganıyla düzenlenen gösteriye 500’e yakın kişi katıldı. Gösteri sırasında “Onları (rehineleri) evlerine geri getirin” sloganları atılırken, ellerde alınan rehinelerin fotoğraflarının yer aldığı afişler taşındı. Gösteri sırasında kısa bir konuşma yapan bir haham, “Her türlü antisemitizme karşıyız ve rehinelerin serbest bırakılarak evlerine dönmeleri için dua ediyoruz. Yahudi düşmanlığı tüm toplumu ilgilendiriyor. Dünyada hiçbir insanın başkalarına karşı hoşgörüsüz davranma hakkı yoktur” dedi.

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‘SOYKIRIM İÇİN SİLAH VERMEYİN’

Dün akşama doğru Berlin’in Kreuzberg kesimindeki Kottbusser Tor Meydanı’nda ise İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü savaşı ve katliamları protesto etmek için ‘Gazze’de Soykırımı Kınama’ adıyla bir gösteri düzenlendi. Yürüyüşe geçen göstericiler, üstünde “Soykırım için silah vermeyin”, “Soykırımı durdurun”, “Siyonist karşıtlığı antisemitizm değildir”, “Gazze’ye özgürlük” ve “İsrail’i silahlandırmayı durdurun” yazılı pankart ve dövizler taşıdı. İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarına tepki gösterilen eylemde “Filistin’e özgürlük”, “Lübnan’a özgürlük”, “Herkes siyonizme karşı”, “Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor” ve “Terörist İsrail” sloganları atıldı.

Berlin’de bir yıldır yapılan Filistin’e destek gösterilerinde, Alman polisinin eylemcilere uyguladığı şiddete de tepki gösterildi. 3 bin 500’e yakın kişinin katıldığı gösteri sırasında geniş güvenlik önemleri alan polis, Kottbusser Damm ve Lenau caddelerinin kesiştiği bölgede bitiş noktasına ulaşıldığını belirterek yürüyüşü durdurdu ve göstericilerin Herrmann Meydanı’na ilerlemesini engelledi. Burada göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Bazı göstericilerin polis araçlarını taşlaması ve polislere şişe fırlatmaları üzerine gösteri saat 18.30’a doğru sonlandırıldı. Eylemcilere biber gazı sıkan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Tekerlekli sandalye ile protestoya katılan engelli göstericinin gözaltına alındığı sırada güvenlik güçleri tarafından yerde sürüklenerek polis aracına bindirildiği görüldü.​​​​​​