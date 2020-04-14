69’undan 53’ü pozitif: Endişe büyük

ÜLKENİN en kuzeyindeki eyaleti Schleswig Holstein sınırları içinde kalan Bad Oldesloe’daki bir yurtta kalan yaşlıların büyük bölümünde koronavirüs olduğu belirlendi. 69 yaşlının bakımının yapıldığı yurtta 53 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Yurtta 60 çalışanın 19’unda da virüs tespit edildi. Yetkililer, diğer çalışan ile yaşlılarda da virüsün tespit edilmesinden endişe ettiklerini açıkladı. Virüsü yurda çalışanların taşıdığı düşünülürken derhal önlemler alındı. Salgına yakalanan yaşlıların nefes almakta zorlandıkları kaydedildi.

HAMBURG’DA DA BELİRLENDİ

Hamburg’daki yaşlı ve hasta bakım yurdunda da virüs tespit edildiği açıklandı. Hamburg’daki yaşlı ve hasta bakım yurdunda kalan 38 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Virüs tespit edilenler karantina altına alındı. Bakımevinde yaklaşık 200 hasta ve yaşlı kalıyor. Hatırlanacağı gibi mart ayı içinde Würsburg ve Wolfsburg kentlerindeki yaşlı ve hasta bakım yurtlarında kalanlarda virüs tespit edilmiş, iki kentteki yurtlarda toplu ölümleri gerçekleşmişti.