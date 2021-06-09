68’de emekliliğe o da karşı

KONUYLA ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Altmaier, SPD’li eski Çalışma Bakanı Franz Müntefering zamanında hayata geçirilen şimdiki düzenlememenin geçerli olduğunu kaydederken, “Bu şekilde de kalmalı” dedi. Bakan, Danışma Kurulu’nun bağımsız bir yapısı bulunduğunu kaydederken, hazırlanan önerilerin ne bakanlık ne de bakanın kendisi için bağlayıcılığı bulunmadığını vurguladı. Emeklilik yaşındaki artışı reddettiklerini belirten CSU Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt de bunun yerine özel emeklilik sigortasında düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Emeklilikten sorumlu olan SPD’li Çalışma Bakanı Hubertus Heil, önerilerin basına yansımasından sonra yaptığı açıklamada emeklilik yaşının artırılmasına kesinlikle karşı olduğunu açıklamıştı. SPD’ başbakan adayı Olaf Scholz da öneriyi kabul etmediklerini açıklamıştı.