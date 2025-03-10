Kayıp ailenin otomobili yıllar sonra bulundu...

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Gazetenin haberine göre 1958 yılında Noel Yortusu öncesi Noel ağacı satın almak için otomobilleriyle yola çıkan anne ve baba ile 11 ila 14 yaşları arasındaki 3 kız çocukları bir daha evlerine geri dönmedi. En küçük kızları 11 yaşındaki Sue’nin cesedi 5 ay sonra Washington yakınlarındaki Columbia nehrinde bulundu. Bir gün sonra da daha ileride aynı nehirde kendisinden iki yaş büyük kız kardeşi Virgina’nın cesedi bulundu. O zaman 48 yaşında olan anne Barbara Martin ile 54 yaşındaki eşi Ken Martin ve 14 yaşındaki kızlarından bir haber alınamadı. 7 Aralık 1958 tarihinde kaybolan ve bir daha haber alınamayan Martin ailesinin kızlarının cesedinin bulunduğu Columbia nehrinde 1999 yılında arama yapıldığı halde herhangi bir ize rastlanamadı. 2017 yılından beri Colorado nehrinde arama yapan dalgıç Archer Mayo 15 metre derinlikte fotoğraflara göre aileye ait olduğu kesin olan Ford marka otomobili buldu. Ancak otomobilin içinde kaybolan aileye ait herhangi bir ize rastlanamadı. Ancak yıllar önce kaybolan ve bir daha haber alınamayan Martin ailesine ait otomobillerine 67 yıl sonra ulaşıldı.