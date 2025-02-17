66 bin çocuk koruyucu aile bekliyor!

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Aslan, Berlin’deki temasları çerçevesinde Federal Basın Merkezi’nde Türk gazetecilerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Aslan, ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadelenin önemine işaret ederek, “Biz bu durumu adeta virüs olarak görüyoruz. Geçmiş asırda neler yapıldığını, neler edildiğini hep birlikte takip ediyoruz, tarihi okuyoruz. Aynı şeylerin önümüzdeki süreçte yaşanmaması için var gücümüzle, bulunduğumuz ülkelerde, yani şu anda özellikle Almanya’da siyasette aktif olmamız lazım” diye konuştu. Siyasetin her alanında daha aktif olarak yer alınması gerektiğini belirten Aslan, siyasette yer alınabilirse ancak her türlü düşmanlığa, özellikle de İslam düşmanlığına karşılık verilebileceğini dile getirdi.

23 ŞUBAT’TA OYUNUZU KULLANIN

Aslan, Almanya’da yaşayan Türk kökenli seçmenlere 23 Şubat’ta yapılacak erken seçimlerde oy kullanma çağrısında bulundu. Almanya’da yaklaşık 1.2 milyon Türk kökenli seçmen bulunduğunu hatırlatan Aslan, her seçmenin bilinçli şekilde demokratik hakkını oy vererek yerine getirmesinin önemine işaret etti. Ülkede hiçbir partinin tek başına hükümeti oluşturamadığını vurgulayan Aslan, “Dolayısıyla bir koalisyon hükümeti gelecek. Çok stratejik şekilde oylarını kullanmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. En uç noktalarda bulunan partilere oy vermemeleri gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

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KORUYUCU AİLE BULUNMASI GEREKİYOR

Aslan, UID olarak Almanya’da üzerinde durdukları diğer önemli meselenin ‘koruyucu aile’ konusu olduğunu söyledi. Almanya’da koruyucu aileye ihtiyacı olan 66 binden fazla çocuk olduğunu aktaran Aslan, bu çocuklardan yarısından fazlasının Müslüman olduğunu düşündüklerini dile getirdi. Aslan, “O yavrularımızın köküne, dinine, diline, ırkına uygun koruyucu aileler bulmamız gerekiyor. Yani toplum olarak bu sorumluluğu yerine getirmemiz gerekiyor. Bununla alakalı seminerler, toplantılar düzenliyoruz. Bu konuyu özellikle gündemde tutuyoruz” ifadesini kullandı. Yapılan her toplantıda vatandaşlara bu konuda bilgi verdiklerini belirten Aslan, bu yavrulara sahip çıkılması gerektiğini sözlerine ekledi.