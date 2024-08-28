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65’lik aktiviste hapis cezası

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#Almanya#Hapis#AVRUPADAN HABERLER
65’lik aktiviste hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 10:24

Eylemleriyle ülke genelinde tartışma konusu olan ‘Son Nesil’ adlı iklim aktivistlerine peş peşe ceza geliyor. 65 yaşındaki bir adam, çıkarıldığı mahkeme tarafından 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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MAHKEME sözcüsü, sanığın, 2022-2023 yılları arasında gerçekleştirilen birçok eyleme katıldığını, zorla alıkoyma ve zorla alıkoymaya teşebbüs ile güvenlik güçlerine direnme suçlarından mahkûm edildiğini açıkladı. DW Türkçe’nin haberine göre savcılık 2 yıl 3 ay hapis cezası talep ederken, savunma avukatı ise beraat talebinde bulunmuştu. ‘Son Nesil’ adlı grup ise eylemciye sahip çıktı. Yapılan açıklamada, mahkeme karanının Almanya’da oturma eylemlerine katılımdan dolayı verilen ‘en uzun süreli’ hapis cezası olduğu belirtildi. Açıklamada, sanığın temyiz başvurusunda bulunacağı belirtildi. Berlin-Tiergarten Bölge Mahkemesi, sanığın şartlı tahliye edilmemesine de hükmetti. Temmuz ayında da cadde kapama ve sanat eserlerini kirletme gibi eylemlere katılan bir kadın gösterici Berlin’de 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
‘Son Nesil’ aktivistleri, cadde ve otobanları kapatıyor, kültürel varlıkları boya dökerek kirletiyorlar. Ayrıca havaalanlarının pistlerine giren aktivistler çok sayıda seferlerin de iptal edilmesine neden oluyor.

65’lik aktiviste hapis cezası

 

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#Almanya#Hapis#AVRUPADAN HABERLER

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