65’lik aktiviste hapis cezası

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MAHKEME sözcüsü, sanığın, 2022-2023 yılları arasında gerçekleştirilen birçok eyleme katıldığını, zorla alıkoyma ve zorla alıkoymaya teşebbüs ile güvenlik güçlerine direnme suçlarından mahkûm edildiğini açıkladı. DW Türkçe’nin haberine göre savcılık 2 yıl 3 ay hapis cezası talep ederken, savunma avukatı ise beraat talebinde bulunmuştu. ‘Son Nesil’ adlı grup ise eylemciye sahip çıktı. Yapılan açıklamada, mahkeme karanının Almanya’da oturma eylemlerine katılımdan dolayı verilen ‘en uzun süreli’ hapis cezası olduğu belirtildi. Açıklamada, sanığın temyiz başvurusunda bulunacağı belirtildi. Berlin-Tiergarten Bölge Mahkemesi, sanığın şartlı tahliye edilmemesine de hükmetti. Temmuz ayında da cadde kapama ve sanat eserlerini kirletme gibi eylemlere katılan bir kadın gösterici Berlin’de 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

‘Son Nesil’ aktivistleri, cadde ve otobanları kapatıyor, kültürel varlıkları boya dökerek kirletiyorlar. Ayrıca havaalanlarının pistlerine giren aktivistler çok sayıda seferlerin de iptal edilmesine neden oluyor.