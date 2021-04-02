65 yıllık evli çift 12 saat arayla öldü
Brüksel Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır’ın teyzesi Elmas Kavak Coşgun ile eşi Basri Coşgun, 12 saat arayla koronavirüsten hayatını kaybetti.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaşayan 65 yıllık evli Bayram Coşgun ile eşi Elmas Kavak Coşgun, koronavirüs testleri pozitif çıkınca hastanede tedaviye alındı. Brüksel Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır’ın teyzesi olan Elmas Kavak Coşgun, 31 Mart günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aynı hastanede tedavi gören Bayram Coşgun da eşinden 12 saat sonra hayatını kaybetti. Dün Türkiye’ye götürülen Coşgun çiftinin cenazeleri, memleketleri Emirdağ’ın Başkonak köyü kabristanlığında yan yana toprağa verildi.