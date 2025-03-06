Bu tuzağa sakın kanmayın!

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Milyonlarca kişinin sipariş vererek alışveriş yaptığı PayPal adına vatandaşlara e-posta gönderen dolandırıcılar, orada bulunan hesaplarına 65 Dolar iade edileceğini, doğrulamak için de gönderilen linkin üzerine basılması gerektiğini söylüyor. Ancak Tüketicileri Koruma Merkezi, bu linke girilmesi halinde hem kişiye özel bilgilere hem de hesap numaralarına ulaşılacağı uyarısında bulunuldu. Söz konusu sahte Maillerin ‘Action Required: Confirm Your 65 USD Refund via PayPal’ olarak gönderildiğine dikkat çekildi. Dolandırıcıların aynı zamanda ‘Streaming-Dienst Disney+’dan geliyormuş gibi görünen sahte e-mailler de gönderdiği belirtilirken, bu tür e-maillere hiçbir zaman yanıt verilmemesi ve dikkate alınmaması uyarısında bulunuldu.