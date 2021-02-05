BERLİN / Fotoğraflar: Getty Images
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64 yaş üstüne BioNTech, gençlere AstraZeneca
Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşılamayla ilgili düzenlemede değişiklik planladıklarını açıkladı.
ŞİMDİYE kadar 80 yaş üzeri kişilere, sağlık personellerine, bakım evlerindeki yaşlılara öncelik tanıdıklarını hatırlatan Spahn, bundan sonra gençlerin aşılanmasına da ağırlık vereceklerini söyledi. Yaşlılara daha ziyade BioNTech ve Moderna, gençlere ise AstraZeneca aşısının yapılacağını belirten Spahn, yeni uygulamaya gelecek hafta başında geceklerini belirtti.
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