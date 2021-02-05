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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Getty Images
Haber Giriş: 05.02.2021 - 14:54 | Son Güncelleme:

64 yaş üstüne BioNTech, gençlere AstraZeneca

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64 yaş üstüne BioNTech, gençlere AstraZeneca
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Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşılamayla ilgili düzenlemede değişiklik planladıklarını açıkladı.

ŞİMDİYE kadar 80 yaş üzeri kişilere, sağlık personellerine, bakım evlerindeki yaşlılara öncelik tanıdıklarını hatırlatan Spahn, bundan sonra gençlerin aşılanmasına da ağırlık vereceklerini söyledi. Yaşlılara daha ziyade BioNTech ve Moderna, gençlere ise AstraZeneca aşısının yapılacağını belirten Spahn, yeni uygulamaya gelecek hafta başında geceklerini belirtti.

 

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