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Avrupa
Haber Giriş: 22.02.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

63 yılın en kötüsüne sadece 1 maç kaldı!

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63 yılın en kötüsüne sadece 1 maç kaldı!
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Fenerbahçe, 63 yıllık Süper Lig tarihinde Kadıköy'de en fazla mağlup olduğu sezonlardan birini yaşıyor. Kadıköy'de oynanacak 7 maçtan 1 yenilgi daha alınması durumunda en kötü rakam elde edilecek.

Göztepe'ye 1-0 yenilen Fenerbahçe, bu sezon ligde yaptığı maçlarda iç sahada 5. mağlubiyetini yaşadı.Süper Lig'in 63. sezonu olan 2020/21'de Fenerbahçe, evinde oynadığı 13 maçta 5 kez mağlup oldu. Süper Lig tarihinde sarı lacivertliler, daha önce 3 kez bu yenilgi sayısına ulaşmıştı.

63 yılın en kötüsüne sadece 1 maç kaldı
Fenerbahçe, Kadıköy'de 1 mağlubiyet daha alması durumunda en kötü rakamına ulaşacak.

Fenerbahçe'nin evinde en fazla mağlup olduğu sezonlar

2020/21: 5
1992/93: 5
1987/88: 5
1968/69: 5

KADIKÖY'DE 'SERİ' MAĞLUBİYETLER

Sahasında İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe, son olarak Göztepe karşısında da puan elde edemedi.

63 yılın en kötüsüne sadece 1 maç kaldı
Sarı-lacivertli takımın bu mağlubiyetleri iç sahada üst üste 3 (İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor) ve 2 (Galatasaray, Göztepe) maçlık periyotlarda yaşaması ise dikkati çekti.

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