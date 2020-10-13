63 ışık yılı uzaklıkta dış gezegen tespit edildi

‘B Pictoris c’ adı verilen gezegen, uzmanların ışık parıltısını görmelerine olanak tanıyan Şili’deki teleskoplarla radyal hız yöntemi kullanılarak tespit edildiği belirtildi. Beta Pictoris sisteminde bulunan b Pictoris c’nin, ana yıldızının yörüngesinde bulunan yalnızca ikinci dış gezegen olduğu belirtildi. Gezegenin yörüngesine bağlı olarak ana yıldız üzerindeki sürüklenme ve çekmeyi analiz eden, tipik olarak uzak dünyaları tespit etmek için kullanılan radyal hız yönteminin, ilk kez bir dış gezegeni doğrudan gözlemek için kullanıldığı ifade edildi. Gözlem programının lideri Sylvestre Lacourun, “Bu radyal hız yöntemiyle tespit edilen bir gezegenin ilk doğrudan teyidi” ifadelerini kullandığı bildirildi.