61. Münih Güvenlik Konferansı başladı

Haberin Devamı

SOĞUK Savaş’ın iki kutuplu dünya düzeninde bir Alman inisiyatifi olarak oluşturulan Münih Güvenlik Konferansı’nın kurucu felsefesi, güvenlik sorunlarının çözümünde diyalog ve karşılıklı etkileşim yollarının aranması olurken 4’üncü yılına girecek Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu’daki gerilim ve savunma harcamaları ile Avrupa’nın güvenliği, bu yıl konferansın ana konuları arasında yer alıyor. Aralarında başta savunma şirketleri olmak üzere, küresel düzeyde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduğu 800’den fazla davetli de pazar gününe kadar sürecek MSC 2025’in katılımcıları arasında yer alıyor.