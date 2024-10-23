60’ıncı yıla özel program

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APELDORRN ve Utrecht kentinde yaşayıp, 1964’teki Karaman Çarşı yangınını bizzat gören bazı büyüklerin de bizzat katıldığı Apeldoorn Orpheus Tiyatro Salonu’ndaki anma programında gözyaşı ve hüzün hâkimdi. HOKAF tarafından, 60’ıncı yıl anısına özel olarak hazırlanan belgesel gösterildi. HOKAF Başkanı Zekeriya Arslan hem yangının acı dolu anılarını hem de 60 yıl önce başlayan göç hikâyesini anlatarak, Türk toplumunun Hollanda’ya yerleşme sürecinin tarihini ve yaşanan zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi. Arslan, Karamanlıların yangın sonrasında Avrupa’ya göç etmeye başladığını ve bu zorlu yolculuğun Hollanda’da kök salan bir toplumun doğuşuna yol açtığını belirtti.



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‘BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP’

Deventer Başkonsolosu M. Hakan Cengiz ise Hollanda’daki Türk toplumunun bu ülkede bıraktığı derin iz ve emeği hatırlattı: “Bu akşam izlediğimiz belgesel, Türk toplumunun bu ülkeye kattığı değeri ve tarihin akışını nasıl şekillendirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Hollanda’nın dört bir yanında Türklerin emeği var. Bu sadece fiziksel olarak değil, kültürel ve ekonomik olarak da ülkeye sağlanan katkılarla kendini gösteriyor. Ancak bu gerçeği görmezden gelen, Türk toplumunun bu katkılarını unutturmak isteyen çevreler de var. İşte bu yüzden, bu gibi etkinlikler ve filmler, bizim tarihimizi, büyüklerimizin mücadelesini ve geleceğimizi hatırlatmak açısından büyük bir öneme sahip. Geçmişimizi aktarmak büyük bir sorumluluktur. Bugün burada olmak, bu hikâyeye şahitlik etmek benim için de büyük bir gurur kaynağı.”

Tiyatro sanatçısı Ömer Atıf’ın hazırladığı Türkçe kelimelerle dolu nostaljik bir video sunumu, izleyiciler tarafından beğenildi. Programda ayrıca eğitimci/siyasetçi Ayhan Tonca, babası üzerinden Karamanlı göçmenlerin yaşadığı zorlukları ve mücadeleleri anlatan bir anı paylaştı.



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‘BEN DE GURBETÇİ EVLADIYIM’

Programın ilk bölümünün sonunda, 1964 yılında Karaman’daki yangını bizzat gören Mustafa Aydınlı ile Mustafa Kemal Karaköse sahneye davet edilerek çiçek takdim edildi. İkinci bölümün başında programa katkı sunan sponsorlara plaket sunulurken, son bölümde ise sahneye büyük tezahüratlarla gelen ünlü sanatçı Uğur Işılak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Kendisinin de gurbetçi evladı olduğuna vurgu yapan Işılak, Almanya’da yaşadığı zorlukları dile getirdi. Söylediği birbirinden güzel parçalarla geceye damgasını vuran Işılak, kendisini izlemeye gelenlerle hatıra fotoğrafı çekildi. Programda ayrıca, Karamanlı filografi sanatçısı Kezban Arslan’ın tabloları yer alırken, yazarlar Gülsemin Koca ve Elife Akkar Küçük ise kitaplarını imzaladılar.

