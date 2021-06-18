60â€™Ä±ncÄ± yÄ±l iÃ§in â€˜Biz buralÄ±yÄ±zâ€™ sergisi

21 Haziran - 31 Ekim 2021 tarihleri arasÄ±nda aÃ§Ä±k kalacak sergide, Almanyaâ€™daki TÃ¼rk ve Alman toplumlarÄ±nÄ±n Berlin DuvarÄ±â€™nÄ±n yÄ±kÄ±lÄ±ÅŸÄ± ve iki Almanyaâ€™nÄ±n tekrar birleÅŸmesi dÃ¶nemindeki yaÅŸantÄ±larÄ±ndan kesitler fotoÄŸraflarla anlatÄ±lÄ±yor. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± KÃ¼ltÃ¼r PolitikalarÄ± Devlet BakanÄ± Michelle MÃ¼ntefering himayesindeki sergi, Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, RAG-VakfÄ±, Alfried Krupp von Bohlen ve Halbach-VakfÄ± tarafÄ±ndan finanse ediliyor. TÃ¼rk-Alman ortak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± olan sergi, Essen dÄ±ÅŸÄ±nda Hamburg, Berlin ve Goethe EnstitÃ¼sÃ¼ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ä°stanbul, Ä°zmir ve Ankaraâ€™da da aÃ§Ä±lacak.Â Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nda UluslararasÄ± KÃ¼ltÃ¼r politikalarÄ±ndan sorumlu Devlet BakanÄ± Michelle MÃ¼ntefering de Ruhr MÃ¼zesiâ€™inde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±.

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