60 yıl sonra özgürlüğüne kavuşuyor

NEUMANN, 1962 yılı ocak ayında bir gece vakti arabanın içindeki genç bir çifti kurşun yağmuruna tuttu. Toplam 13 kurşun yarası alan çift olay yerinde can verirken, araç kan gölüne döndü. İşlenen vahşi cinayet ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Olaydan sonra yakalanan zanlı Berlin Eyalet Mahkemesi tarafından 30 Mayıs 1963 yılında iki kere ömür boyu hapis cezasına mahkûm edildi. Neumann, Almanya’daki seri katillerden çok daha fazla hapis yatarak rekor kırdı. İyi hal nedeniyle yaptığı birçok tahliye başvurusu reddedildi. Geçen yıl yapılan son başvurunun Karlsruhe Eyalet Mahkemesi’nde reddedilmesi üzerine avukat temyize gitti. Eyalet Yüksek Mahkemesi ise temyizi kabul ederek hükümlünün serbest bırakılması kararını verdi. Yarım yüzyılı aşkın bir süreyi hapiste geçiren Neumann’ın ne zaman tahliye edileceği açıklanmadı.