‘60. Yıl’ belgeseli duygulandırdı

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FOCUK Film Huis salonundaki gösterime Arnhem Belediye Başkanı Ahmed Marcouch, Belediye Başkan Yardımcıları Maurits van de Geijn, Cathelijne Bouwkamp, Doğu Hollanda Polis Birimi Sektör Başkanı Sezgin Sezer, Türkiye kökenli polis memurları, politikacılar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türk ve Hollanda vatandaşları katıldı. Mehmet Ali Görmez ve Zehra Tüfek, belgesel hakkında şu bilgileri verdiler: “Belgeselde 60 yıl öncesine dair kişisel hikâyelerini anlatan büyüklerimizi göreceksiniz. 1962 yıllarında Hollanda’ya işçi olarak gelmiş, çeşitli fabrikalarda zor işlerde yıllarca çalışmışlar. Ailesini geride bırakıp, dilini ve kültürünü bilmediği bir ülkeye gitmek nasıl bir şeydi? Hangi zorlukları yaşadılar. Tüm bunları büyüklerimizin kendi ağzından anlatmaya çalıştık. Amacımız, bu hikâyeleri gelecek nesillere aktarmak ve hep birlikte 60 yıl öncesine dönerek zamanın durmasını sağlamaktı. Ayrıca belgesel gösteriminden elde edilen gelirlerle de su kuyusu açıyoruz.”

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‘BU YOLCULUK KOLAY OLMADI’

Arnhem Belediye Başkanı Ahmed Marcouch ise konuşmasında göçün getirdiği zorlukları anlattı: “Göç, yalnızca bir yolculuk değil, aynı zamanda hayatlarımızda derin izler bırakan bir mücadele hikâyesidir. Bu yolculuk kolay olmadı. Ailelerinden, dostlarından, sevdiklerinden ayrıldılar. Bu ayrılık, beraberinde çokça hüzün ve özlem getirdi. Ancak bu zorluklar, hızlı para kazanma ve bir gün köylerine geri dönme hayaliyle göğüslendi. Oysa gerçek, hayal ettiklerinden çok farklıydı. Zor şartlarda çalıştılar. Birçokları için dil bilmemek, birbirine bağımlı bir yaşam sürmek zorunda olmak büyük bir mücadeleydi. Kimliğimizin bir parçası olan memleketimiz, köklerimizdir. Nereden geldiğimizi bilmek, kim olduğumuzu anlamak ve daha özgüvenli bireyler olarak bu ülkeye katkıda bulunmak için gereklidir. Kendimize güvenerek, aynı zamanda iyi birer Hollandalı olabiliriz.”

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‘KİMLİĞİNİZİ KORUYUN’

“Göç bir zamanlar büyük bir sorundu. Ama Hollanda’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden inşa edilmesi için bu adımlar atıldı. Göçmen bir ailenin çocuğu olarak ben, Arnhem Belediye Başkanıyım. Bu, sizin fedakârlıklarınız ve katkılarınız sayesinde mümkün oldu. Arnhem, Türk toplumunun ve girişimcilerinin başarılarıyla gurur duyuyor. Hollanda harika bir ülke. Bir refah devletinde yaşamak büyük bir şans. Bu ülkenin sunduğu güzellikleri koruyalım ve bu toplumun bir parçası olduğumuz için gurur duyalım. Sevgili hemşerilerim, kimliğinizi, köklerinizi, kültürünüzü koruyun. Ama aynı zamanda, Hollandalı kimliğinizi de benimseyin. Çünkü sizler, bu iki dünyanın birleşiminde, bu ağacın gövdesinde yer alıyorsunuz. Arnhem sizlerle gurur duyuyor.”

Sanatçı Ali Turanoğlu da seslendirdiği türkülerle seyircileri geçmişe götürdü.