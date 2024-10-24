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ŞAHİN Yıldırım’ın yazdığı ‘60 Yıl 60 Hikâye’ kitabından uyarlanan serginin açılışına Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen ile çok sayıda Hollandalı ve Türk toplumu temsilcisi katıldı. Açılış konuşmasına, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısına ilişkin Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ve Lahey Belediye Başkanı van Zanen’nin kınama mesajlarını ileterek başlayan Büyükelçi Ünal, iki ülke arasındaki tarihi dostluğa dikkati çekti: “Bu özel vesileyle, ortak tarihimizin bu önemli bölümünü anmanın yanı sıra 1924’te iki ulus arasındaki bağları sağlamlaştıran Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasındaki Dostluk Antlaşması’nın 100’üncü yıl dönümünü de kutluyoruz. 60 yıl önce umut ve cesaretle Hollanda’ya gelen Türk işçileri, bugün tek bavullu yabancı işçilerden çok daha fazlası oldular. Bugün 25 bin işveren konumundalar. Siyasetten ticarete, sanayiden eğitime, kültürden spora hayatın her alanında aktif rol alıyorlar. Bu, hepimizin gurur duyacağı bir şey. Katkıda bulundular, bulunuyorlar ve katkılarını artıracaklar. Burada kendi evlerinde yaşamaya devam edecekler.”

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Lahey Belediye Başkanı van Zanen ise konuşmasında, Türklerin ve Hollandalıların birlikte oluşturdukları hikâyelere değinerek, Şahin Yıldırım’ın bu hikâyeleri başarıyla aktardığını belirtti. Van Zanen, iş gücü anlaşmasıyla gelen Türk toplumunun Hollanda’ya ve Lahey’e çok önemli katkıları olduğunu vurguladı.

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Atlas Kültür Merkezi kurucusu ve ‘60 Yıl 60 Hikâye’ kitabının yazarı Şahin Yıldırım, hazırladıkları sergi ve kitapta, 30 Hollandalı ve 30 Türk işçinin hikâyesine yer verdiklerini belirtti. Yıldırım, kitapta yer alan bir hikâyeyi paylaşarak, misafir işçi olarak gelip öğretmen olma hayalini gerçekleştiremeyen bir Türk işçinin oğlunun, bugün bin öğrencisi olan okulda müdürlük yaptığını ve babanın hayalini oğlunun gerçekleştirdiğini ifade etti. Yıldırım, Türklerin artık Hollanda toplumunun vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini aktardı.

Kitapta hikâyesi yer alan Hollandalılardan Jenny van Dalen, Türk toplumuyla kaynaşmanın kendisine çok şey kattığını belirtti. Türklerin Hollanda’ya ilk geldiği dönemde resmi kurumlarda, aile hekimi ziyaretlerinde ve diğer işlemlerde tercümanlık yaptığını anlatan van Dalen, “Türk insanının kültürünü tanımak beni çok mutlu etti. Türkiye’yi de ziyaret etme fırsatım oldu. Türk kültürünü yakından tanıdıktan sonra, Hollanda’daki bazı kurallara uyum sürecinde yaşanan zorlukların nedenlerini daha iyi anlayabildim” dedi. Sergide, 60 kişinin profesyonel portreleriyle birlikte dönemin siyah beyaz fotoğrafları, belgeleri ve çeşitli objeler de ziyaretçilerle buluşuyor.