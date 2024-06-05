60 saat sonra ağaçtan kurtarıldı

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ALMANYA’nın Baden Württemberg ve Bavyera eyaletleri hafta sonu sel felaketiyle boğuştu. Yapılan açıklamalara göre 5 kişi hayatını kaybetti, 1 itfaiyeci ise kayıp. Bavyera’nın Neu-Ulm bölgesinde 32 yaşındaki bir kadın ise mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Yoğun yağışların olduğu gün (pazar) ormanda yürüyüşe çıkan kadın, suların yükselmeye başladığını görünce hayatta kalabilmek için bir ağacın tepesine tırmandı. Yanındaki cep telefonundan da yangın ve kurtarma servisi kontrol merkezini aradı. Ancak uzun aramalara rağmen kadına ulaşılamadı. Kempten polisi, yaklaşık 60 saat sonra (dün) bir drone yardımıyla buldukları kadını kurtardıklarını açıkladı. İlk yardım ekipleriyle ilk tedavisi yapılan genç kadının büyük bir sağlık sorunu yaşamadığı belirtildi. Ancak zayıf düşen ve susuz kalan 32 yaşındaki kadın, olası bir sağlık sorununa karşı yine de hastaneye kaldırıldı.

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‘YÜZYILIN YAĞIŞI’

İlk verilere göre, son birkaç gün içinde Almanya’nın güneyindeki birçok yere 50 ila 100 yılda bir yağan yağmurdan daha fazla yağış oldu. Alman Hava Durumu Servisi’nden (DWD) meteorolog Thomas Deutschländer, bunun yüzyılın yağışı olarak adlandırılabileceğini söylerken, “Bu çok özel bir durum ama tamamen istisnai değil” dedi. Yaklaşık 20 ila 30 ölçüm istasyonu ve özellikle Augsburg’un kuzey doğusundan Konstanz Golü’ne kadar olan bir bölgede çok yüksek ölçüde yağışlar meydana geldi.

AVUSTURYA’DA DA SEL TEHDİDİ

Avusturya’da Tuna Nehri’nin tüm güzergâhı sel nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Devlet su yolu şirketi ‘Via Donau’ sözcüsü Christoph Caspar, yaptığı açıklamada, “Belirli bir su seviyesinin üzerinde artık güvenlik garanti edilemezdi” dedi. Önlemin ne kadar süreyle yürürlükte kalacağı, daha fazla yağışa ve nehrin kollarındaki şu hacimlerine bağlı. Tuna Nehri, Bavyera’nın sınır kenti Passau’dan Slovakya’nın başkenti ve sınır kenti Bratislava’ya kadar 350 kilometre boyunca Avusturya’nın içinden akıyor.