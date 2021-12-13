60 milyarlık ek bütçeye onay

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BUGÜN SPD’li Başbakan Olaf Scholz başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, 60 milyar euroluk 2021 yılı ek bütçesi kabul edildi. Scholz kabinesi, Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel liderliğinde CDU/CSU ile SPD’den oluşan büyük koalisyon hükümetinin 2021 yılı bütçesinde alma kararı verdiği 240 milyar euro hacimli kredinin şimdiye kadar kullanılmayan 60 milyar euroluk bölümünün ek bütçe olarak kullanılmasını kararlaştırdı. Ek bütçenin pandemi nedeniyle ertelenen iklim korunması ve dijitalleşme yatırımlarına dönük projelere harcanması öngörüldü. FDP’li Federal Maliye Bakanı Christian Lindner, seçim öncesi olduğu gibi Bakanlar Kurulu’nun kararından sonra da, hükümetin önümüzdeki yıllarda ‘taze borç’ almamaya kararlı olduğunu yineledi.