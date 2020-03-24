6 yıl sonra yine aynı yerde bebek cesedi!

YOLDA geçenlerin tesadüfen gördükleri bebeğin cesedi üzerinde otopsi yapıldı. Polis soruşturmanın güvenliği gerekçesiyle bebeğin cinsiyetini ise açıklamadı. Bebeğin dışarıdan yapılan müdahale sonucu öldüğü belirlenirken, annesi ise hâlâ bulunamadı. Altı yıl önce de aynı yerde yeni doğmuş bebek cesedi bulunmuştu. İki bebeğin annesinin aynı kişi olup olmadığı da araştırılıyor. Polis Sözcüsü Baerbel Cotte Weiss “Olayla ilgili soruşturma her yönüyle sürüyor. Bebeğin annesinin kim olduğu da araştırılıyor” dedi