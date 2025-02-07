6 Şubat deprem kurbanları Avrupa’da anıldı

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İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Berlin Bölgesi, Kreuzberg semtinde bulunan Mevlana Camisi’nde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla “Asrın felaketi, 6 Şubat 2023, Anma ve Maide-i Kur’an” programı düzenlendi. Programda, Kur’an-ı Kerim okundu ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

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Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023’teki depremlerde hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet diledi. Türkiye’de yaşanan acının Almanya ’da paylaşıldığını aktaran Şanlı, “Belki hiç unutmadığımız, ancak tekrar hatırlatma ihtiyacı duyduğumuz şeyi fark ettik. O da şu: Türkiye, Türkiye’den büyük, Türkiye’nin sınırları ötesinde de Türkiye var” dedi.Şanlı, göreve başladıktan sonra dosyaları okuduğunda ve videoları izlediğinde Berlin’de büyük yardım faaliyetlerinin gerçekleştiğini gördüğünü belirterek, “Destan olarak niteleyebileceğimiz, kendiliğinden gelişen bir yardımlaşma faaliyeti olmuş. Bütün vatandaşlarımız işlerini güçlerini bırakmış adeta, bir çağrıya bile gerek duymadan ülkesinin, insanının yardımına koşmuş. Bu çok büyük bir olay” diye konuştu.​​​​​​​ IGMG Berlin Bölgesi Başkanı Hasan İstanbul ise 2 yıl önceki depremlerin herkesi hüzne boğduğunu belirterek, “Bu büyük felaket, millet olarak ne kadar güçlü dayanışma içinde olduğumuzu da gösterdi” ifadelerini kullandı.İstanbul, Almanya’da yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiğini vurgulayarak, IGMG’nin depremin ilk anından itibaren Hasene Derneği vasıtasıyla harekete geçtiğini ve depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olduğunu anlattı. Derneğin hâlâ deprem bölgesinde hizmet vermeyi sürdürdüğünü dile getiren İstanbul, Suriye’de de faaliyetlerin devam ettiğini ve orada “Suriye Hasene Köyü’nün” faaliyete geçeceğini kaydetti.‘MÜZİK İYİLEŞTİRİR’Bir etkinlikte Universal Culture Connection Derneği ve Kältebus işbirliğinde Köln ana tren garı önünde düzenlendi.Etkinliğe T.C. Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, NRV Eyalet milletvekili Tülay Durdu, Köln Yunus Emre Enstitüsü müdürü Prof. Dr. Nurettin Gemici, başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Etkinlikte “Müzik iyileştirir” vurgusu bir kez daha yapıldı. Depremzede Hikmet Karakaplan’ın yaşadıklarını anlatıldığı rap müzik ile dile getirdi.Aynur& 3K korosu depremde hayatını kaybedenler için aralarında Yunus Emre ezgilerininde olduğu üç eser seslendirdi. Vatandaşların ve tren garına gelen yolcuların yoğun ilgisiyle karşılanan tören, geçen yıl olduğu gibi çok dilli ve çok kültürlü vizyonuyla kültürlerarası entegrasyona katkı sağladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ihtiyaç sahibi evsizlere sıcak çorba ve yiyecek ikramı yapıldı.Hollanda’da, anma töreni düzenlendi. Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği tarafınca Mauritshuis Müzesi’nde organize edilen törene, Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Eppo Bruins ve çok sayıda Türk ve Hollandalı davetli katıldı.Burada konuşma yapan Ünal, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinde 50 binden fazla kişinin öldüğünü ve yüz binlerce kişinin yaralandığını söyledi. Ünal, Hollanda’nın deprem sonrası yardım eden ilk ülkelerden birisi olduğunu belirterek, “Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR) ekibi ve Hava Ambulansı MEDEVAC birimi tarafından yürütülen paha biçilmez çalışmaların yanı sıra Hollandalı sivil toplum kuruluşlarının, doktorların ve dostların çabaları ve katkıları yardım çalışmalarında etkili oldu” dedi.Türk-Hollanda toplumunun seferberliğiyle deprem bölgelerine tonlarca insani yardımın götürüldüğüne ve 100 milyon Euro’dan fazla yardımın yapıldığına dikkati çeken Ünal, “Hollanda dayanışması asla unutulmayacak” ifadesini kullandı. Ünal, törenin Mauritshuis Müzesi’nde düzenlenmesinin bir anlamı olduğunu anlatarak, “Depremzede kadınlar, dünyaca ünlü Hollandalı ressam Johannes Vermeer’in ‘İnci Küpeli Kız’ını dokudukları 6 metrelik halıyı müzeye hediye ederek Hollanda’ya teşekkür ettiler” diye konuştu.

TÜRKİYE HOLLANDA ARASINDAKİ DAYANIŞMA 500 YILLIK

Türkiye ile Hollanda halkı arasındaki dayanışmanın yeni olmadığını ve geçen 500 yıla dayandığına işaret eden Ünal, “Hollanda 1916, 1953 ve 2021’de yıkıcı sellerle karşı karşıya kaldığında, Türk milleti her zaman dayanışma göstermekte ve destek sunmakta hızlı davrandı ve yanlarında oldu” dedi. Hollandalı Bakan Bruins de AA muhabirine, depremde hayatını kaybedenleri ve mağdurları unutmadıklarını söyledi.

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Bruins, “Deprem olduğunda Hollanda’dan, buradaki yaşayan Türk toplumundan ve başka yerlerden yardımın çok çabuk ulaşması ve iyi bir işbirliği ile hayatların kurtarılması çok güzel. Büyükelçi’nin de konuşmasında söylediği gibi, ‘Bir kişinin hayatını kurtarırsanız, bütün dünyayı kurtarmış olursunuz.’ Bunu birlikte yaşamak çok güzel” değerlendirmesinde bulundu.

“İnci Küpeli Kız”ı halıya dokuyan ve Hollanda’ya hediye eden depremzede kadınlara teşekkür eden Bruins, “Bu halının bu kadar çok kadın tarafından yapılmış olmasından dolayı çok gururluyuz ve buna minnettarız. Bizim onlarla, oradaki toplulukla ve buradaki toplulukla gerçek bir bağımız var” ifadesini kullandı. Törende, depremlerden sonra “Eşitliğe Giden Yeni Yol” kurumu tarafınca organize edilen bir sanat terapisi projesinde Kahramanmaraş’ta 100’den fazla depremzede kadının, dünyaca ünlü Hollandalı ressam Johannes Vermeer’in “İnci Küpeli Kız”ını dokuduğu 6 metrelik halı ve halının dokunduğu anlar sergilendi.