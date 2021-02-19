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Avrupa
Ali MERCİMEK / MÜNİH
Haber Giriş: 19.02.2021 - 10:10 | Son Güncelleme:

6 saat boyunca sanat performansı sunacak

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6 saat boyunca sanat performansı sunacak
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Münih Belediyesi ile LMU Üniversitesi tarafından bir dizi sanatsal çalışmalar yapmak üzere kente davet edilen Türkiye kökenli sanatçı Nezaket Ekici, ilginç bir performansa imza atacak. 

SANAT çalışmalarını Almanya’da yürüten Kırşehir doğumlu Ekici, Münih LMU Üniversitesi’ne bağlı Güzel Sanatlar Akademisi’nde ders vermek ve çeşitli sergiler düzenlemek üzere dört aylığına Münih’te bulunuyor. Sanat eğitimini 20 yıl önce Münih Akademisi’nde aldığını belirten Nezaket Ekici, “Yıllar sonra eğitim gördüğüm üniversiteye ders vermek üzere çağrılmam beni fazlasıyla memnun etti. Daha önce defalarca Münih’te bulundum, performans sanatçısı olarak sergilere katıldım. Fakat bu defa farklı, hem eğitim öğretim çalışmalarında yer aldım, hem de öğrencilerle beraber oldukça yaratıcı ortak sanat faaliyetleri yaptık” dedi.

6 saat boyunca sanat performansı sunacak
‘CELEBRATION’ PERFORMANSI
Son olarak altı saatlik bir performans sunacağını kaydeden dünyaca ünlü sanatçı şunları söyledi: “Kentin önemli sanat merkezlerinden Artothek’te 20 Şubat Cumartesi günü Saat 13.00-19.00 arası tüm sosyal medya kanallarından canlı yayınlanacak olan ‘Celebration’ adını verdiğim uygulamalı bir enstalasyon performansı sunacağım. İlk defa böylesi uzun bir çalışmaya katılıyorum. Sanat merkezinde iki haftadır devam eden Münihli 39 sanatçının 62 parçadan oluşan sanat sergisi açılmıştı. Korona nedeniyle insanlar birebir görme imkânı bulamadı, sadece sanal ortamda, internet üzerinden takip edilebildi. Şimdi bu eserler toplatılarak salon boşaltıldı.”
6 saat boyunca sanat performansı sunacak
VİTRİNDEN İZLEYEBİLECEKLER
“Ben son gün yerleştirme sanatı denilen teknikle söz konusu sergi yapıtlarını yeniden canlandıracağım. İnsanlar eğer o gün sanat merkezinin önünden rastgele geçerlerse performansı vitrinden izleyebilecekler, ancak pandemi kısıtlamaları nedeniyle toplanma olmayacak. Bunun için yine sanal ortamdan canlı yayın yapılacak. Yerleri boşaltılan sanat eserlerini tekrar belirgin hale getirmek için renkli yapışkan bantlar kullanacağım ve aynı zamanda insanların kafasında yeniden canlandırmak üzere eserlerin ne anlatmak istediğini, yaratılış süreçlerini yorumlayan, bellekleri tazeleyen konuşmalar yapacağım. İlk defa böylesi ‘yeniden yaşatmayı’ amaçlayan canlı bir performans sergileyecek olmak beni oldukça heyecanlandırıyor.” Türkiye’de de çok defa sanat faaliyetlerine katılan ve yoğun ilgi gören Nezaket Ekici’nin çalışmaları Türk-Alman kültür değişimi ve yakınlaşmasına katkı sağlamasından dolayı da ayrıca büyük takdir görüyor.

 

 

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