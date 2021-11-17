6 metrekarede dokuduğu kilimleri Almanya’ya gönderiyor

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Gaziantep’te yaşayan Yaşar Elbir (79), 27 yıldır 6 metrekarelik dükkânında kilim dokuyor. Elbir, dokuduğu el emeği kilimlerini gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Almanya’ya gönderiyor.
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DOKUMA ustası Yaşar Elbir, 27 yıl önce Şehreküstü Mahallesi’nde 6 metrekare dükkânda kendi iş yerini açtı. Her sabah gittiği iş yerinde tezgâhın başına geçerek dokuma yapan Elbir, işlediği kilimleri Almanya başta olmak üzere gurbetçilerin yaşadığı ülkelere göndermeye başladı. 7 çocuk babası Elbir, yıllardır sürdürdüğü mesleğine sağlığı el verdikçe devam edeceğini söyledi. Bir kilimi 2-3 gün içerisinde ürettiğini ve 150 TL’den sattığını belirten Elbir, “Mesleğimi severek yapıyorum. Hem para kazanıyorum hem spor yapmış oluyorum. Sağlık açısından çok faydalı ve çalıştıkça kendimi iyi hissediyorum. Ömrüm yettikçe çalışmaya ve kilim dokumaya devam edeceğim” dedi.
BİNLERCE TEZGAHTAN 2 TANE KALDI Kendisinin çocukluk zamanlarında kentte en güçlü sanayinin kilim dokumacılığı olduğunu ifade eden Elbir, makineleşmeyle birlikte dokuma tezgâhlarının yavaş yavaş kaybolmaya başladığını kaydetti. Geçmişte kentte binlerce tezgâh bulunduğunu günümüzde ise yalnızca 2 tane kaldığını anlatan Yaşar Elbir, “Şu anda kalan iki tezgâhtan biri benim. El dokuma kilim üreten kimse kalmadı. Ben de dokuduğum kilimleri Almanya’ya gönderiyorum. Yurt içerisinden de istek var ama yetişemiyorum” diye konuştu.