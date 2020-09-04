6 çocuktan hayatta kalan Marcell: ‘Kardeşlerim öldü. Bir daha beni hiç göremeyeceksin’

ALMANYA’da en küçüğü 1, en büyüğü 8 yaşında 3’ü kız, 5 çocuğunu öldüren 27 yaşındaki anne Christiane K.’nın cinayetleri neden işlediği henüz sırrını koruyor. Polis, cinayetlerden sonra Düsseldorf’ta kendisini banliyö trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunan annenin henüz ifadesini alamadı. Edinilen bilgiye göre polis çocukların babasına ulaştı. Ancak babanın polise ne ifade verdiği bilinmiyor. Hayatta kalan 11 yaşındaki Marcel ise anneannesinin yanında.

ARKADAŞINA MESAJ ATTI

Çocuklarını zehirlediği sanılan Christiane K.’nın cinayetlerden sonra büyük oğlunu yanına alarak evden çıktığı öğrenildi. Oğlunu trene bindirip Mönchengladbach’da yaşayan annesinin yanına gönderen Christiane K., annesine cinayetleri işlediği bilgisini verince annesi de kızının yaptıklarını polisi arayarak ihbar etti. İhbar üzerine çocukların bulunduğu adrese giden polisler, evin içinde 5 küçük çocuğun cansız bedeniyle karşılaştılar. Binada oturan komşular polislerin ağlayarak evden çıktığını anlatırken, Marcel’in de kardeşlerinin öldüğünü en yakın arkadaşına WhatsApp üzerinden mesaj atarak bildirdiği öğrenildi. RTL’e konuşan küçük çocuğun arkadaşı “Marcel bana ‘Tüm kardeşlerim öldü. Sen bundan sonra bir daha beni hiç göremeyeceksin’ mesajı attı. Ben onu yeni tanıdım. Genelde üzgün biriydi. Kardeşlerini hiç görmedim” dedi.

KOCA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Christiane K., ilk çocuğunu 16. doğum gününü kutladıktan iki hafta sonra dünyaya getirdi. Üç yıl sonra ikinci oğlu Luca (8) doğdu. 2013 yılında çocukların babasıyla evlendi. 2014 yılında üçüncü oğlu Timo (6) dünyaya geldi. Timo’ya hamileyken eşiyle sık sık kavga etti. 2017, 2018 ve 2019 yıllarında ise üç kız doğurdu. Bild gazetesinde yer alan bilgiye göre Christiane’nin eşi geçen nisan ayında intihar etmek istedi. Ancak Christiane K. buna engel oldu. Eve polis geldi. Polis kendilerine yardım etmek için teklifte bulundu. Ancak çiftin polisin sunduğu yardım teklifini kabul etmedi. Solingen sakinleri katliam gibi cinayetlerin işlendiği binanın önüne mum yakıp çiçek bıraktılar. Ölen çocuklar için dua ettiler. Çiçek bırakanlar arasında Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach da vardı. Belediye Başkanı Kurzbach “Bugün biz Solingenliler büyük üzüntü içendeyiz. Acı bizi kalbimizin derinliklerinden vurdu” dedi.

Polisin cinayetlerle ilgili soruşturması sürüyor. Polis sözcüsü ise yaptığı açıklamada küçük çocukların ölüm nedenlerinin yapılacak otopsiden sonra netleşeceği bilgisini paylaştı.