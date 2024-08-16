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6 çocuğa can olacak

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#LONDRA#Ada Bıçakçı#ORGAN BAĞIŞI
6 çocuğa can olacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 11:31

Londra’nın güney doğusundaki Bexleyheath semtinde, 3 Ağustos günü bir otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ada Bıçakçı, 6 çocuğa can olacak.

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JİMNASTİKÇİ ve yüzücü Ada Bıçakçı, 5 yaşındaki erkek kardeşi ve diğer aile üyesiyle birlikte Bexleyheath’da yaşıyordu. 3 Ağustos Cumartesi günü bir otobüs iki kardeşe çarptı. Kazada küçük kardeş hafif yaralanırken, Ada Bıçakçı ise kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra, yani 5 Ağustos’ta yaşam mücadelesini kaybetti. Kazaya neden olan otobüsün sürücüsü, ‘tehlikeli araç kullanma’ ve ‘uyuşturucu madde etkisinde araç kullanarak ciddi yaralamaya neden olma’ şüphesiyle gözaltına alındı. Ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturmasına devam eden polis yetkilileri, olaya tanık olanların ifadelerine hâlâ ihtiyaç duyduklarını açıkladı. Polisin açıklamasında Ada’nın Bexleyheath semtinde yaşadığı, yerel bir ilkokulun yanı sıra Türk okuluna da devam ettiği bildirildi. Kötü haber üzerine yıkılan ailesi ise Ada’nın organlarını bağışladı. Ada, şimdi 6 çocuğa can olacak.
Ada Bıçakçı’nın cenazesi, 19 Ağustos Pazartesi günü saat 11.30’da Paul’s Garden’da düzenlenecek törenin ardından GreenAcres Kemnal Park Mezarlığı’nda defnedilecek.

 

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#LONDRA#Ada Bıçakçı#ORGAN BAĞIŞI

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