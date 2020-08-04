2005 yılında belirlenen temel geçim güvencesi ortalama 841 Euro. Düşük maaş alan bu çalışanların emekli maaşları da düşük olacak. Devlet yardımı almak zorunda kalacakların büyük çoğunluğu ise kadınlar. 6.4 milyon kadının emekli maaşı 841 Euro’dan düşük olacak. Erkeklerde ise bu rakam 3.7 milyonu buluyor.

Temel geçim güvencesinin altında emekli maaşı alacakların sayısı eyaletlere göre farklılık gösteriyor. Kuzey Ren Vestfalya’da çalışanların 2.1 milyonu aylık 2 bin Euro’nun altında brüt maaş alıyor. İkinci sırada ise 1.6 milyonla Bavyera, 1.3 milyonla Baden Württemberg geliyor.