6.4 milyon kadının emekli maaşı...
Yabancı ve İslam karşıtı parti AfD’nin soru önergesine hükümetin verdiği cevaba göre, Almanya’da 33.4 milyon sigortalı çalışandan 10.1 milyonunun aylık brüt maaşı 1991 Euro’nun altında. Yani yasal temel geçim parasından düşük. Yıllık gelirleri ise 23 bin 892 Euro.
2005 yılında belirlenen temel geçim güvencesi ortalama 841 Euro. Düşük maaş alan bu çalışanların emekli maaşları da düşük olacak. Devlet yardımı almak zorunda kalacakların büyük çoğunluğu ise kadınlar. 6.4 milyon kadının emekli maaşı 841 Euro’dan düşük olacak. Erkeklerde ise bu rakam 3.7 milyonu buluyor.
Temel geçim güvencesinin altında emekli maaşı alacakların sayısı eyaletlere göre farklılık gösteriyor. Kuzey Ren Vestfalya’da çalışanların 2.1 milyonu aylık 2 bin Euro’nun altında brüt maaş alıyor. İkinci sırada ise 1.6 milyonla Bavyera, 1.3 milyonla Baden Württemberg geliyor.
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