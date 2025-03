55 bin kilometre pedal çevirerek rekor kırdı

Haberin Devamı

Nürnberg’de yaşayan Bayram Türel’in bisiklet tutkusuyla dolu yolculuğu, 2012 yılında bir heves olarak başlamış ve 2025 yılında 55 bin kilometreye ulaşarak muazzam bir serüven haline dönüşmüş. Bu süreçte sadece bisiklet sürmekle kalmamış, aynı zamanda Almanya’nın tüm şehirlerini ziyaret ederek yeni dostluklar edinmiş, unutulmaz anılar biriktirmiş. Bisikletle geçirdiği zaman, ona sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da büyük bir özgürlük sunmuş. Yollarda geçen her gün, yeni manzaralar, farklı kültürler ve insanların sıcak karşılamalarıyla dolup taşmış. Almanya’nın çeşitli şehirlerinde kamp yaparak, yerel lezzetleri deneyimleyerek ve bölge halkıyla etkileşime geçerek çok sayıda dost edinmiş. Bu dostluklar, bisikletin birleştirici gücünü ve yolculuk yapmanın getirdiği sosyal etkileşimlerin değerini gösteriyor.

AVUSTURYA- İSVİÇRE

Bayram, Avusturya ve İsviçre’nin muhteşem dağlarını, yemyeşil ovalarını geçerken, her bir pedalda yeni bir keşif yapmanın heyecanını yaşamış. Doğa ile iç içe geçirdiği bu zaman, ona hem ruhsal hem de fiziksel bir dinginlik sağlamış, her seferinde yeni bir motivasyon kaynağı olmuş. Yollar, kamp alanları, çektiği fotoğraflar ve videolar, Bayram’ın bu yolculukta biriktirdiği güzel anıların bir parçası olmuş. Her biri, onun bu serüveninin bir parçası olarak, gelecekteki yolculukları için ilham kaynağı olacak.

GÜNDE 326 KİLOMETRE

2004 yılında günde 326 kilometre gibi bir mesafe kat etmek, Bayram Türel’in bisiklet sürme konusundaki kararlılığını ve azmini ortaya koyuyor. Bu tür bir performans, sadece fiziksel dayanıklılığı değil, aynı zamanda mental bir güç ve motivasyonu da gerektirir. Bayram, bisiklet sayesinde birçok yer görmenin yanı sıra, bu yolculukların ona kattığı deneyimlerin ve yaşam derslerinin de farkında. Her şeyin “çok süper” olduğunu belirtmesi, onun bu yolculuktan duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu yansıtıyor.

KAFA DENGİ BULAMADI

Ancak Bayram’ın yolculuğu, sadece güzel manzaralar ve dostluklarla sınırlı değil. Bisiklet sürmenin getirdiği zorluklar, bazen kafa dengini bulmakta zorlanmasına sebep olmuştur. Bu durum, onun bisikletçi topluluğunda aradığı dengeyi bulma çabasını da ortaya koyuyor. Sonuç olarak, Bayram Türel’in hikayesi, bisikletin sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı, keşif aracı ve insanları bir araya getiren bir bağ olduğunu gösteriyor. Onun yolculuğu, bisiklet tutkunlarına ilham veriyor ve yeni nesillere bu eşsiz deneyimi yaşama isteği aşılıyor.

