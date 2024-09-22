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540 kişi sınırdan geri çevrildi

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#Dieter Romann#AVRUPADAN HABER#Flixbusse
540 kişi sınırdan geri çevrildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 11:07

Almanya’nın komşu ülkelerde sınırlarında başlatılan kontrollerde bir haftada 540 kişi geri gönderildi.

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Almanya’ya düzensiz göçün engellenmesi amacıyla komşu ülkelerden Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İsviçre ile olan sınırların yanı sıra 16 Eylül itibariyle Belçika, Hollanda, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında da kontrollerin başlatılması ilk meyvelerini vermeye başladı. Resmi verilere göre, son bir hafta içinde Almanya’ya kaçak olarak girmeye çalışan 540 kişi sınırlardaki kontrollerde yakalanarak geri gönderildi. Bunlardan 23’ünün daha önceki dönemlerde Almanya’dan sınır dışı edildikleri, ancak yeniden kaçak olarak girmek isterken yakalanarak geri gönderildikleri belirtildi.

540 kişi sınırdan geri çevrildi
Dieter Romann

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DÜZENSİZ GÖÇÜ ENGELLEMEKTE KARARLIYIZ
Federal Polis Teşkilatı Başkanı Dieter Romann, “Sınırlarda kontrolleri yapan elemanlarımızın başarılı çalışmaları sayesinde Almanya’ya düzensiz göçü engellemekte kararlıyız. Kontroller ilk etapta daha önce de ilan edildiği gibi 6 ay sürecektir” dedi. Öte yandan Almanya sınırlarındaki kontroller sırasında 196 kişinin sığınma başvurusunda bulunduğu da açıklandı. Bunlardan 99’unun önce başka Avrupa Birliği (AB) ülkelerine giriş yaptığının belirlendiğine işaret edilirken, “Bu ülkeler sığınma başvurularını kayıtlara almayıp çok açık bir biçimde Dublin Sözleşmesi’ni ihlal etmişlerdir” açıklamasında bulunuldu. Aynı zamanda kaçak sığınmacıların da tercih ettikleri ucuz otobüs seferleri yapan ‘Flixbusse’ otobüsleriyle Almanya’nın sınır bölgelerindeki otoyollarda kontrollerin artırılacağı açıklandı.

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#Dieter Romann#AVRUPADAN HABER#Flixbusse

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