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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 19.10.2020 - 10:05 | Son Güncelleme:

53 yıllık viyadüğü 1 haftada yıktılar

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53 yıllık viyadüğü 1 haftada yıktılar
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Almanya’nın güneyi ile kuzeyini bağlayan önemli oto yollarından biri olan A45 Otoyolu üzerindeki Frankfurt-Dortmund arasındaki Sauerland bölgesinde bulunan 53 yıllık Eisern Viyadüğü kontrollü şekilde yıkıldı.

53 yıllık viyadüğü 1 haftada yıktılar
1966 yılından beri hizmet veren viyadük ömrünü tamamlaması ve paralelinde inşa edilen yeni viyadüğün hizmete alınması nedeniyle başarılı şekilde patlatılarak yıkıldı. Yıkım ekibi sorumlusu Michael Schneider yaptığı açıklamada, köprünün çok sayıda izleyicinin katıldığı bir merasimle başarılı bir şekilde patlatıldığını aktardı. Schneider, viyadüğün 340 metre uzunluğunda, 50 metre yüksekliğinde olduğunu ve 5 ayağının bulunduğunu belirtirken, 12 bin 300 ton ağırlığındaki viyadüğü yıkmak için yaklaşık 5 haftalık çalışma yapıldığını açıkladı. Patlama öncesi köprü ve çevresi emniyete alınırken, A45 Otoyolu 10 saatliğine trafiğe kapatıldı.
53 yıllık viyadüğü 1 haftada yıktılar

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