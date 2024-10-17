50’nci yıla görkemli kutlama

Haberin Devamı

TÜRKİYE başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından Çerkezler bu etkinlikte bir araya gelerek hem hasret giderdi hem de doyasıya eğlendi. Kaberdey Balkar Cumhuriyeti’nden gelen ünlü sanatçı Berbetsh Asker, Çerkez müziğinin seçkin eserlerini seslendirirken, Amerika’dan gelen Nart Halk Dansları Grubu ve Köln Çerkes Derneği Çocuk Dans Grubu Ensemble Gufe, etkileyici dans gösterileri sundu. Ünlü dansçı Shaguj Baturay’ın sergilediği kamalı dans izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Müzisyen Timur Kodzoko ve Blan Jalouqa’nın performansları ise büyük alkış aldı. Rusya’da yapılan müzik yarışmalarında iki kez üflemeli çalgılarda dünya birincisi olan 18 yaşındaki Mert Aksoylu, Çerkez enstrümanlarıyla koroya eşlik etti. Geceye müzikal anlamda damga vuran bir diğer isim de Djançate Aykut Şahin oldu. Ensemble Gughe grubu ile sahne alan Şahin, Çerkez müziğinin en güzel örneklerini sergilerken, ünlü garmonistler Psıblen Murat Kanşat, Jalouko Blan ve Ha’etsuk Mert Aksoylu’nun performansları geceye renk kattı. Solist Djançate Janet Şahin’in seslendirdiği ‘Adığe Nıse’ (Çerkez Gelini) izleyicileri büyüledi. Ayrıca Köln Çerkez Kültür Derneği Korosu da performanslarıyla büyük beğeni topladı. Kısa süre önce hayatını kaybeden Köln Çerkez Derneği eski başkanı ve ünlü ‘Ağlayan/Ağlatan Kaafe’ eseriyle tanınan Psıblen Faruk Kanşat’ın anısına çalınan bu eser, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Haberin Devamı





‘KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Dernek Başkanı İrfan Genel, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Değerli konuklar, sevgili dostlar, 50’nci yılımızı kutlamak üzere sizleri burada ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Bu yıl dönümü, sadece elli yıllık bir bağlılığı ve topluluğu kutlamak değil, aynı zamanda zengin kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmaya olan kararlılığımızı vurgulayan bir an. Kurucularımız, Çerkez kültürünü, dilini ve geleneklerini korumak için bu derneği kurdular. Bugün hem onlara hem de bu başarıyı devam ettiren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Gelecekte de kültürümüzü aynı kararlılıkla yaşatmaya devam edeceğiz.”

Haberin Devamı





‘ÇERKEZ SÜRGÜNÜ BİR TRAJEDİDİR’

Leverkusen Belediye Başkanı Bernhard Marewski de etkinlikte yaptığı konuşmada, Çerkez halkının tarihine ve kültürüne dikkati çekti. Marewski, Çerkez kültürünün Avrupa’nın en eski halklarından biri olarak kıtanın kültürel çeşitliliğinin bir parçası olduğunu ve korunması gereken bir değer olduğunu vurguladı. Ayrıca, ‘1864 Çerkez Sürgünü’nü ‘soykırım ve acımasız sürgünlerle doruğa ulaşmış bir trajedi’ olarak nitelendiren Marewski, Çerkezlerin diasporadaki dayanıklılığını ve kültürlerini koruma çabalarını övdü.

Haberin Devamı

Marewski, 1960’lı yıllarda Türkiye’den Almanya’ya göç eden Çerkezlerin Köln ve çevresinde yeni bir yaşam kurduklarını, kültürlerini koruma amacına sadık kaldıklarını ve 50 yıl önce Köln’de kurulan derneğin bu mirası bugün de devam ettirdiğini belirtti. Ayrıca, Çerkez halkının cesaret ve kahramanlık dolu tarihinden ilham alarak kültürlerini yaşattığını söyledi. Gece, Şamil Yıldız tarafından hazırlanan ve derneğin tarihine ışık tutan bir kısa film gösterimiyle sona erdi.