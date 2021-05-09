500 paket iftarlık dağıttılar

Dağıtım etkinliğine Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz de katıldı. Katılımcıların kadir gecesini kutlayan Deniz, paketler bitine kadar organizasyona destek verdi. IGMG Kuzey Bavyera Başkanı İsmail Satır da hem organizasyonda emeği geçenlere hem de iftarlıkların temin edilmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

