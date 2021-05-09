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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 09.05.2021 - 10:10 | Son Güncelleme:

500 paket iftarlık dağıttılar

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500 paket iftarlık dağıttılar

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Kuzey Bavyera Nürnberg merkezi, Kadir gecesi iftar öncesi ‘Al Götür’ usulü ile ihtiyaç sahiplerine 500 paket iftar paketi dağıttı. Dağıtım öncesi tüm görevliler hızlı testten geçirildi.

Dağıtım etkinliğine Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz de katıldı. Katılımcıların kadir gecesini kutlayan Deniz, paketler bitine kadar organizasyona destek verdi. IGMG Kuzey Bavyera Başkanı İsmail Satır da hem organizasyonda emeği geçenlere hem de iftarlıkların temin edilmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

500 paket iftarlık dağıttılar

500 paket iftarlık dağıttılar

 

 

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