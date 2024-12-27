500 milyon Euro çocuk parası, yurt dışına gönderildi

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ÖDEMEYİ gerçekleştiren Federal İş Ajansı’nın verilerine göre 2023 yılında çocuk parası kapsamında yurt dışındaki ailelere 525.7 milyon Euro ödeme yapılmıştı. Bu rakam 2022’de 465.3 milyon Euro olmuştu. Artışın temel nedeninin çocuk parası ödeneğindeki zam olduğu açıklandı. Yurt dışında yaşayan çocuk sayısı ise artmadı. 2023 yılı verilerine göre, çocuk parası ödemesi alan yaklaşık 313 bin çocuk yurt dışında yaşıyor. Bunlardan 307 bini Polonya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan veya Fransa gibi AB ülkelerinde yaşıyor. Bu çocukların 171 bini Polonya’da bulunuyor. Almanya Federal İş Ajansı sözcüsü, “Bu çocukların aileleri genellikle Almanya’da sigortalı olarak çalışıyor ve çocuklar kendi ülkelerinde yaşamlarını sürdürüyor” dedi. 2022 yılında ise bu sayı 324 bin olarak kaydedilmişti.

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VERGİ MÜKELLEFİ OLMALI

çocuk parası alabilmek için ebeveynlerin Almanya’da ikâmet etmeleri veya vergi mükellefi olmaları gerekiyor. Çocuklar yurt dışında yaşıyorsa, ailelerin bunu belgelemek için ek kanıt sunması gerektiği ifade edildi. Almanya, gelir vergisi yasasına göre toplamda 54 milyar Euro çocuk parası ödemesi yapıyor. Bunun sadece yüzde 1’i, yurt dışındaki hesaplara aktarılıyor. En fazla ödeme yapılan ülkeler arasında Polonya, Romanya, Çekya, Fransa, Hırvatistan, Slovakya, Macaristan, Hollanda, Bulgaristan ve Avusturya bulunuyor. Almanya’nın bu düzenlemesi, Avrupa Birliği (AB) kuralları çerçevesinde çalışanların çocuklarının haklarını korurken, ülkenin bütçesi üzerinde de dengeli bir etki yaratmayı amaçlıyor.