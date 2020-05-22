MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri500 milyar Euro’luk plana isyan
GeriAvrupa 500 milyar Euro’luk plana isyan
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 22.05.2020 - 14:53,Son Güncelleme:

500 milyar Euro’luk plana isyan

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
500 milyar Euro’luk plana isyan
Abone Olgoogle-news

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüsün sebebiyet verdiği krizi aşmak için AB’de 500 milyar Euro’luk bir ek yardım planı önerdi. Virüs krizine karşı ‘Ortak Bir Avrupa Yanıtı’ adını taşıyan plan, üye ülkelerin alacağı borçları ortak borç olarak görüyor.

BU paralarla korona krizinden en çok etkilenen sektör ve bölgeler desteklenecek. AB ülkeleri finans piyasasından AB adına ve AB garantili düşük faizle borç bulacak. Borcu üye ülkeler kendi bütçesinin büyüklüğü oranında 2021-2027 yılları arasında AB bütçesine katkılarını artırarak kapatacak. Bu plan Almanya için bir tabunun yıkılması, Almanya’nın ilk kez başka ülkelerin borcuna ortak olması anlamına geliyor. Merkel’in bu planına kendi partisi içinden de tepkiler büyüyor. CDU’lu ekonomi uzmanı Jana Schimke, Bild gazetesine, “Bu adımın Avrupa’nın borçlarının ortaklaştırması anlamına geldiği yönünde CDU grubunda çok insan endişe duyuyor” dedi. Yine CDU’lu Christian von Stetten, Merkel’in bu taslağının kabul edilemez Euro bonosunun arka kapıdan girmesi anlamına geleceği uyarısında bulundu. CSU’lu Peter Gauweiler de Merkel ve Macron’un AB hediyesinin tutmayacağını söyledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle