500 milyar Euro’luk plana isyan

BU paralarla korona krizinden en çok etkilenen sektör ve bölgeler desteklenecek. AB ülkeleri finans piyasasından AB adına ve AB garantili düşük faizle borç bulacak. Borcu üye ülkeler kendi bütçesinin büyüklüğü oranında 2021-2027 yılları arasında AB bütçesine katkılarını artırarak kapatacak. Bu plan Almanya için bir tabunun yıkılması, Almanya’nın ilk kez başka ülkelerin borcuna ortak olması anlamına geliyor. Merkel’in bu planına kendi partisi içinden de tepkiler büyüyor. CDU’lu ekonomi uzmanı Jana Schimke, Bild gazetesine, “Bu adımın Avrupa’nın borçlarının ortaklaştırması anlamına geldiği yönünde CDU grubunda çok insan endişe duyuyor” dedi. Yine CDU’lu Christian von Stetten, Merkel’in bu taslağının kabul edilemez Euro bonosunun arka kapıdan girmesi anlamına geleceği uyarısında bulundu. CSU’lu Peter Gauweiler de Merkel ve Macron’un AB hediyesinin tutmayacağını söyledi.