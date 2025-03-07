500 milyar Euro’luk fon oturumu

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Koalisyon kurmak için ön görüşmeler yapan CDU/CSU partileri ile SPD’nin temsilcileri, 4 Mart’ta daha yüksek savunma harcamaları için anayasada borç freninin gevşetilmesi ve altyapı alanlarında acilen ihtiyaç duyulan yatırımlar için 500 milyar Euro’luk fon kurulması konusunda anlaşmıştı. Partiler, ülkenin durgun ekonomisini canlandırmayı ve Almanya’nın eski olan altyapısını yenilemek için 500 milyar Euro’luk özel fon oluşturmayı planlarken, belirli savunma yatırımları için 2009’da yürürlüğe giren ve bütçe açığının ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 0.35’ini geçmemesi kuralını hafifletmeyi hedefliyor.

YEŞİLLER’İN DESTEĞİYLE ONAYLANMASI BEKLENİYOR

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre, CDU/CSU ve SPD milletvekillerinin özel oturum çağrısı üzerine Federal Meclis’te (Bundestag) 13 ve 18 Mart’ta iki özel oturumda Alman milletvekilleri 500 milyar Euro’luk altyapı fonunu ve savunma harcamalarını finanse etmek için kamu borçlanma kurallarında kapsamlı değişiklikleri görüşecek. Ülkede yeni hükümeti kurması beklenen CDU/CSU ve SPD, aşırı sağ ve sol partilerin engellemesini önlemek için 25 Mart’ta yeni parlamentonun kurulmasından önce Yeşiller Partisi’nin desteğiyle 18 Mart’ta söz konusu değişiklerin onaylanmasını hedefliyor.

Aşırı sağcı AfD ve Sol Parti, borç freni konusunda değişiklikler hakkında mahkemeye gitme tehdidinde bulunmuştu. İki parti, yeni milletvekilleri göreve başladığında reformları engellemek için yeterli çoğunluğa sahip olacak.

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HÜKÜMET BİR AN ÖNCE KURULMALI

Yeni parlamento, 25 Mart’ta açılış oturumu için toplanacak. O zamana kadar eski parlamento çalışmalarını yürütmeye devam edecek. Bu arada, ekonomistler ve Alman iş dünyası, dünyada krizlerin arttığı bir dönemin yaşandığını belirterek, hızlı şekilde hükümetin kurulması ve ekonomide gerekli reformların yapılması çağrısı yapmıştı. Ülkede yeni hükümetin ekonomi gündeminde, borç freninin istikrar odaklı şekilde yeniden düzenlenmesi, ulaşım altyapısının yenilenmesi, kamu yönetiminin dijitalleştirilmesi, savunma harcamalarının artırılması, enerji dönüşümü, dijitalleşme ve yüksek kiralar gibi zorlu konular başı çekiyor.