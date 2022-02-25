500 kiloluk patlamamış bomba etkisiz hale getirildi

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BOMBA, Prenzlauer Berg ilçesinde bir spor salonu inşaatının çalışmaları sırasında öğle saatlerinde bulundu. Olay yerine polis ve bomba imha uzmanları çağrıldı. Uzmanlar, bombanın yaklaşık 500 kilo ağırlığında olduğunu belirterek aynı gün imha edilmesi gerektiğine karar verdi. Bunun üzerine polis akşam saatlerinde güvenlik tedbirlerini almaya başladı. Çok sayıda polis, yaklaşık 500 metre çapındaki alanda ikamet edenleri güvenli yerlere tahliye etmek için yoğun bir çalışma başlattı. Polis araçlarıyla çevrede duyuru yapılırken, birçok polis de tek tek kapıları çalarak mahalle sakinlerini uyardı ve en kısa zamanda evlerini terk etmelerini istedi. Ayrıca sosyal medya üzerinden de yapılan çağrıda komşuların birbirlerini uyarması istendi. Tahliye işlemi saat 23.00 sıralarında tamamlandı. Alman Kızılhaç’ı da yakınlarda bulunan Veledrom etkinlik salonunda evlerini boşaltanları ağırladı ve acil durum için ambulans bulunduruldu. Bomba imha uzmanları gece yarısı 01.00’de bombanın etkisiz hale getirildiğini açıklayınca herkes rahat bir nefes alıp evine döndü.