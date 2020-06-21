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Hürriyet
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Avrupa
Nihat ERTUĞRUL / İNGOLSTADT
Haber Giriş: 21.06.2020 - 11:46,Son Güncelleme:

500 Euro için öldürüldü

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500 Euro için öldürüldü
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Almanya’nın Münih kenti yakınlarındaki İngolstadt kenti cuma gecesi korkunç bir cinayet olayına sahne oldu. 37 yaşındaki Batman doğumlu Rıdvan İ., 50 yaşındaki Konyalı Şahin Gürbüz’ü internet kafenin ortasında herkesin gözü önünde üç kurşunla öldürdü.

Olay, kentin Ettinger caddesi üzerinde cuma gecesi saat 21.15’te meydana geldi. Çevrede devriye gezen polis ekibi hızla olay yerine geldi. Kafenin kapısında polisleri bekleyen katil, ellerini havaya kaldırarak teslim oldu. Polis ve adli tıp yetkilileri kafenin içinde gece geç saatlere kadar DNA izlerini tespit etti. Katil geceyi polis karakolunda geçirdikten sonra sabah nöbetçi hâkim karşısına çıkarılarak tutuklandı.
Rıdvan İ.’nin İngolstadt’a yakın olan Eichstaett kentinden geldiği öğrenildi. İngolstadt kentinde tamirhane ve otomobil bakımı yapan bir iş yeri işleten Şahin Gürbüz’ün, Rıdvan İ.’ye 500 Euro borç para verdiği, parasını geri isteyince aralarında kavga çıktığı ve silahla kafeye gelen Rıdvan İ.’nin Gürbüz’ü öldürdüğü öğrenildi.

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