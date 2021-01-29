50 milyon FFP2 tipi maske ücretsiz dağıtılacak

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle önlemlerin sıkılaştırıldığı Almanya’da hükümet ücretsiz maske dağıtımına devam ediyor. Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil yaptıkları ortak basın açıklamasında, yaşlıların ardından şimdi de ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 50 milyon FFP2 tipi maskenin ücretsiz olarak dağıtılacağını duyurdu. Kişi başı 10 adet maske dağıtılacağını belirten Spahn, vatandaşların maskeleri bağlı bulundukları sağlık sigortası kurumlarından alacakları mektup ve kimlik kartıyla birlikte belirli bir süre içinde eczanelerden alabileceğini açıkladı.

Son günlerde salgınla alakalı açıklanan rakamların cesaretlendirici olduğunu belirten Spahn, salgının seyrinin düşüşe geçtiğini belirtti: “Virüsün mutasyonları nedeniyle, artık toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda tıbbi koruyucu maske takma zorunluluğu bulunuyor. Bundan dolayı da önlemlerini karşılayabilmek için olabildiğince ihtiyaç sahiplerine ve sosyal yardım alan vatandaşa yardımcı olmakla için maske hediye ederek destek olacağız.”





TOPLUMSAL AYRIŞMA OLMAMALI

Sosyal İşler Bakanı Heil ise sosyal yardım alan ihtiyaç sahiplerinin tasarrufları olmadığı için salgına karşı korunma hususunda yetersiz kaldıklarını belirterek, salgına karşı toplumsal ayrışmanın olmaması gerektiğini ifade etti.

Almanya’da yaklaşık 5 milyon kişi, sosyal yardım alıyor. Bu nedenle ücretsiz olarak dağıtılacak maskelerin sayısının 50 milyonu bulması bekleniyor. Almanya genelinde toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda cerrahi maske ve FFP2 tipi maske kullanılması zorunlu hale getirilmişti.