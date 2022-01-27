50 mekânda 55 gözaltı! Polis hepsini tek tek bastı

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BASKINLARLA ilgili açıklamada bulunan Bamberg Savcısı Thomas Goger, zanlıların ele geçirilen görsel malzemeleri internet üzerinden dağıttığını söyledi. Baskınlar esnasında bir zanlının polislerin eve geldiğini görünce bilgisayarını pencereden dışarı fırlattığını belirten Goger, 31 yaşındaki bir zanlının evinde bulunan süper özellikli bir bilgisayarda ise 10 bin fotoğraf ile 1000 kadar videonun ele geçirildiğini söyledi. 238 polisin katıldığı baskınlarda 55 kişinin yakalandığını belirten savcılık, kendilerini ağır cezaların beklediğini açıkladı.

İnternet ortamının yasalardan bağımsız olamayacağını belirten Bavyera Adalet Bakanı Georg Eisenreich (CSU), faillerin daha etkin takip edilebilmesi için sanal bilgi trafiğinin şüpheli durumlarda kayıt altına alınmasını istedi. İnternetteki anonim ortamı kötüye kullanan failleri takip etmenin güç olduğunu vurgulayan Eisenreich, “Böylesine iğrenç suç olaylarına karışanlar, kendilerini Bavyera’da rahat hissetmemeli” dedi.